La recordada ‘Pochita’ habla sobre su experiencia como funeral planner

María del Pilar Delgado visitó el set de “Arriba mi gente” junto al actor Jano Baca, quienes actualmente interpretan a Lucía y el cadete Elvis Tangoa respectivamente, en la nueva novela familiar que viene rompiéndola en preferencia.

“Fue muy divertido (volver) yo estaba actuando menos, me dedique a otra cosa, me dedique a mi hijo, y de pronto me llama la maravillosa Karla Quispe (directora de casting) y me dice ‘tengo un casting y ven como te imaginarías tú que es el look del personaje’”, contó la carismática actriz, que no dudo en revelar su segunda profesión.

“Yo soy Funeral Planner. Te alivia un montón de cosas”, agregó la popular ‘Pochita’, quién entre risas reveló llevarse mejor con los clientes que con los familiares.

“Hay que estar muy preparados, porque la familia está viviendo un momento terrible, tienes que saber darles un acompañamiento adecuado”, continúo.

Por su parte, el joven actor resaltó la importancia de sensibilidad y empatía que se requiere para esos momentos, refiriéndose a las cualidades que se desarrollan como actor.

Los actores aprovecharon su visita para ver algunas escenas emblemáticas de la novela en la que participan y reaccionar a ellas.

De otro lado, Jano contó lo contento que está con su personaje como Elvis Tangoa, ya que está causando sensación en las redes sociales con su característico dejo propio de la selva peruana, tierra natal del cadete.

Tras la entretenida entrevista, los actores fueron invitados a jugar una nueva dinámica en donde se enfrentaron a Fernando Díaz y Maju Mantilla denominado ‘Pegalocos’, ganando el primer lugar en este nuevo juego.