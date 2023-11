“Dina Boluarte traicionó y decepcionó al pueblo “

Fue su mano derecha durante la campaña, pero le cerraron las puertas así como a la gente que la apoyó. Teo Berrú también cuenta del hermano de la presidenta de la República y su “función” de poner prefectos.

–Cómo llega usted a ser jefe de campaña o asesor de la ahora presidenta Dina Boluarte?

–Primero que la señora Dina Boluarte nunca acepta que tiene asesores, lo que yo fui es el líder de la campaña de Dina Boluarte con mi equipo en Lima y en las 25 regiones del país. Ese es el papel que yo he cumplido con el tema político y social de inaugurar bases y viajar a las regiones. Para llevar adelante está campaña hemos hecho cuatro grandes marchas para darle el triunfo electoral, son embargo ahora somos convidados de piedra y continúan saqueando el país.

– Qué impresión le causó Dina Boluarte en la campaña?

–Las impresiones fueron las mejores, con grandes expectativas. Nunca había visto, en 40 años de lucha, una campaña tan Pristina, tan interesante donde todas las bases apoyaron en la financiación, incluso con viandas y casas para apoyar a los que necesitaban.

–Recuerda algún pasaje, algún viaje, que hizo en la campaña con en ese entonces candidata Dina Boluarte?

–Recuerdo claramente que fuimos a Piura, Sullana, Morropon y otras provincias. Allí la doctora Dina Boluarte me levanto la mano y dijo: Teo Berrú va a quedarse y ser el encargado de las provincias del alto Pura. Lo anecdótico fue que me quedé una semana con cuatro camionetas, veinte personas a mi cargo, hospedajes por cancelar. Me dijeron que me iban a inyectar un dinero pero nunca me dieron nada. Tuve que recurrir a amigos y familiares de Piura para costear esta etapa de la campaña.

-Esto quiere decir que el pueblo creyó en Dina Boluarte.

–Claro. No solo en la defensa del voto si no con sus casas, con comida para los que venían de otros lados a apoyar la campaña. También hubo empresarios y microempresarios que apoyaron económicamente y con la logística, con los pasajes, viáticos. Todo lo que requiere una campaña.

– Y a esta gente humilde, a estos empresarios, la ahora presidenta les hizo un homenaje o un proyecto de desarrollo?

–Cuando ganamos las elecciones la doctora Dina Boluarte cambió de oficina y cambió de personal. Ninguna persona que apoyó a la campaña fue llamado. La doctora prefirió trabajar con la gente antigua, con los fujimoristas y apristas. Nos dejó de lado.

-Me dice que la presidenta Dina Boluarte traicionó al pueblo?

–Esta es la traición de la doctora que vengo a reclamar por la gente de las 25 regiones que la apoyó. No solo traicionó a su gente si no que a un año de presidenta de la República, decepcionó y traicionó al pueblo, porque esa no era la ruta que todos apoyaron.

-Usted cree que la presidenta Dina Boluarte cambió en el gobierno?

–No. Creo que ya lo tenía planeado. No olvide que ella desconoció al presidente Pedro Castillo y al presidente del partido, Vladimir Cerrón y traicionó al pueblo peruano. Ha sido una oportunista y esperó el momento oportuno para asumir el poder y mantenerse con el apoyo del Congreso de la República.

-Hay una denuncia contra el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte. Qué opina?

–Primero que durante la campaña nunca apareció, pero una vez que ganamos las elecciones llegó al Club Apurímac a querer comandar el tema de la cuestión publica. Este señor quiso sorprender al país contratando a los prefectos y subprefectos, que son funcionarios públicos, para que hagan campaña en favor de cuestiones políticas partidarias. Eso es un delito. Primero se formaron los comités ciudadanos dónde yo participé y segundo me invitaron a formar el partido y yo ví en un congreso nacional a prefectos y subprefectos en dónde nada tenían que hacer y puedo dar nombres. Es mas, el doctor José Ortiz Marreros, jefe de Gobierno Interior sabía que se estaba cometiendo un delito.