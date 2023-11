Adan Guevara y su grupo ‘Voces Sensuales’ estrenan un nuevo éxito de la cumbia: ‘No me vuelvo a enamorar’ (VIDEO)

By

Son la nueva fuerza música de la selva peruana viene con todo a conquistar el país con sus sensuales y pegajosas melodías que ya son un deleite en el nororiente del país: Adan Guevara y su Agrupación ‘Voces Sensuales’, apuestan por la melodía romántica, para muestra un botón estrenan el tema: ‘No me vuelvo a enamorar’.

La orquesta ‘Voces Sensuales’ formada en Bagua hace sólo ocho meses, ya tiene muchos temas que son pedidos en las diferentes radios locales. Y es que su compositor y arreglista Adan Guevara Barturen apostó por imprimir ese toque sensual con el ritmo sanjuanero.

Los chicos de ‘Voces Sensuales’ llegaron con gran energía al programa ‘Préndete’ de Canal 5 para presentar su último tema: “No me vuelvo a enamorar”, que inmediatamente Ducelia Echevarría, tomó como propio.



ROCIO MIRANDA POR PARTIDA DOBLE

Es así que la sensual conductora Rocío Miranda, engalanará a la orquesta por partida doble. El sábado 09 de diciembre será la animadora del evento en el Huaralino y también aceptó formar parte de su próximo videoclip que será grabado en las bellas y paradisiacos paisajes de Bagua. “Es un agrado y satisfacción que los chicos me hayan invitado a grabar con ellos y estaré acompañándolos porque me gusta ese ritmo pegajoso de la música sanjuanera”, agregó la cimbreante modelo.

Los integrantes también mencionaron a toda la audiencia, y dieron a conocer sus grandes éxitos musicales como ‘Enamorado de ti’, ‘Lágrimas y dolor’, ‘Madre, ‘Las amo a las dos’, ‘Júrame’, y ‘Amor no correspondido’ con el sello discográfico de Dafne Producciones.



Ellos van a estar este sábado 25 de noviembre en una Gran Presentación en Guayaquil distrito La Peca en Bagua para honrar a Rosita Barturen Alarcón, mamá del director musical que partió al cielo hace dos años. Y para cerrar el año con una gran presentación en la capital por partida doble: En El Huaralino Internacional de Los Olivos el sábado 09 de diciembre y en El Crucero del Amor ( Estación San Carlos -SJL), para celebrar el aniversario del ‘Primito Chotano’.

En redes los pueden ubicar: www.youtube.com/@Vocessensualesoficial

Para contratos al:904547968 – 975855179