Mantente #BetterThanGreat en el Campeonato Mundial M5 con el exclusivo aspecto de Yu Zhong del evento

A falta de menos de un mes para que comience el Campeonato Mundial M5, MOONTON Games ha revelado una serie de actividades temáticas dentro del juego, junto con más novedades durante el sorteo de grupos, antes del inédito Wild Card, en Malasia. El evento se llevará a cabo en el Jio Space (Malasia), y la entrada será gratuita para que todos los aficionados vean a los ocho equipos internacionales que competirán por los dos últimos lugares de la fase de grupos del M5 a disputarse en Manila (Filipinas).

La serie M de Campenatos Mundiales introdujo el Torneo Wild Card para promover la diversidad y el espíritu deportivo entre los equipos internacionales de Mobile Legends: Bang Bang. La competencia global celebra conexiones significativas entre jugadores de diversas regiones y ofrece oportunidades para aquellas nuevas como China, el sur de Asia y Mongolia, para que escriban su propia historia.Presentados durante la transmisión en vivo y en línea del sorteo de grupos, los lemas del M5 #BetterThanGreat y #ZeroToHero marcarán un nuevo capítulo en la historia de la serie M de Campeonatos Mundiales, buscando trascender la grandeza competitiva e inspirar a nuevos participantes y antiguos héroes que han demostrado su valía.

¡Consigue los aspectos de Yu Zhong “Sombra del Dragón” y “Dragón Cósmico”!Para celebrar el progreso de la serie M, los jugadores pueden adquirir el Pase M5 para obtener el aspecto exclusivo de Yu Zhong con la temática del M5. Vestido con los colores reales de rojo y oro, Yu Zhong adquiere una apariencia majestuosa para derrotar a todos sus enemigos. ¡Pero eso no es todo! Los jugadores que alcancen el nivel 75 después de comprar el Pase M5 pueden obtener la skin Prime de Yu Zhong “Dragón Cósmico”, que emula el motivo dorado de la serie M para anunciar un nuevo capítulo de grandeza en los esports.

Los jugadores pueden participar en las mini-tareas diarias y desafíos del Pase M5 durante el período del Campeonato Mundial M5 para obtener experiencia para el Pase de Batalla. Cuanto más alto sea el nivel, más recompensas se obtendrán. Las recompensas del Pase M5 incluyen, entre otras cosas:

Skin Prime de Yu Zhong en el M5.

Efectos de Batalla M5.

Marco de Avatar M5.

Efecto de Movimiento M5.

Grafitti M5.

Emoticones Exclusivos M5.

Estatua Sagrada de Yu Zhong.

Los jugadores que alcancen el nivel máximo del Pase M5 (nivel 150) pueden obtener la estatua exclusiva de Yu Zhong. Aprovecha la oportunidad para subir de nivel en tu pase y obtener este artículo exclusivo del evento, disponible durante el período del Pase M5.

Del 20 de noviembre al 31 de diciembre, los usuarios pueden elegir entre el Pase M5 estándar, disponible por 399 Diamantes, o el Pase M5 Plus, que desbloquea más recompensas adicionales, como la obtención inmediata de la apariencia Épica M5 de Yu Zhong “Sombra del Dragón”, experiencia adicional en el Pase, Efecto de Movimiento Exclusivo M5, monedas M5 adicionales y más, por 699 Diamantes.

Revive momentos épicos con recompensas temáticas del M3

El Campeonato Mundial M5 también marcará el regreso de recompensas exclusivas del M3 en la Tienda de Eventos del Pase M5. Para adquirir los elementos, los usuarios pueden usar sus diamantes o obtener Monedas M5. Asegúrate de obtener la skin Prime M3 de Roger “Cazador de Demonios” y la piel Épica “Guardabosques Fantasma” durante el evento exclusivo, que se extiende hasta el 31 de diciembre.

Reúne a tu equipo para la Semana de Fiesta del M5

La Semana de Fiesta del M5 se llevará a cabo del 18 al 31 de diciembre. Durante este período, se anima a los jugadores a completar tareas para obtener experiencia del Pase M5 y puntos de cofre de la Noche de Batalla para aumentar el nivel de tu cofre de la Noche de Batalla (nivel 1 a 5). También durante la Semana de Fiesta, los jugadores podrán obtener un Bono de Batalla diario para recibir el doble de experiencia y puntos de batalla, puntos de Elevación de Estrellas duplicados, puntos de Protección y Protección de Estrellas en un grupo o equipo.

¡Combate desde la noche hasta el amanecer!La popular campaña Noche de Batalla se llevará a cabo del 30 al 31 de diciembre. Completa las tareas necesarias para desbloquear el cofre de pieles de la Noche de Batalla correspondiente, que incluye apariencias Épicas, Prime y otras permanentes. Los jugadores también recibirán los siguientes beneficios:

Protección de Estrellas para 3 partidas clasificadas.

Puntos de Elevación de Estrellas duplicados para 5 partidas.

Puntos de Protección duplicados para 5 partidas.

Experiencia duplicada para 5 partidas.

Puntos de Batalla duplicados para 5 partidas.

Prueba gratuita de 10 pieles Épicas.

Acceso gratuito a todos los héroes.

Apoya a tu equipo favorito en el M5

Del 20 de noviembre al 26 de diciembre (paralelamente al M5 en Manila), habrá un evento de apoyo al Torneo Wild Card y para participar, simplemente selecciona el equipo que deseas apoyar y vota por él directamente en el juego. El equipo más popular del Campeonato Mundial M5, con la mayor cantidad de votos, será premiado como el “Equipo más Popular” durante las grandes finales del M5 el 17 de diciembre.

Reserva tu Cofre de Apoyo M5 para obtener experiencia adicional

Del 20 al 23 de noviembre, los jugadores pueden comenzar a reservar cofres de apoyo en el Salón de Eventos o en la página del Pase M5 para obtener más experiencia del Pase M5. Los cofres de apoyo se pueden comprar en gran cantidad, con más recompensas que se anunciarán más adelante.

Otras caracterísitcas destacadas dentro del juego incluyen:

Característica de Regalo del Pase M5: ¿Buscas el regalo perfecto en el juego para tu compañero o amigo? ¡Ahora puedes comprar el Pase M5 para regalarlo a quien quieras! El destinatario debe estar en tu lista de amigos y no debe tener el Pase M5. Cada jugador solo puede hacer un regalo una vez.

Gloria del Torneo: Consulta información sobre los Campeonatos Mundiales anteriores en la pestaña Recursos del Torneo, que muestra a los equipos campeones, MVPs y skins de cada certamen. Si el nivel de fan del equipo M5 alcanza el nivel 1, el distintivo del equipo se mostrará en la página de Gloria del Torneo.

Reclama el Huevo de Pascua: El 14 de diciembre, regístrate previamente para el evento Día del Campeón y obtén las recompensas del evento. Después de las finales del gran torneo, aparecerá un banner de evento para dar inicio a la Semana de Fiesta del M5. Los jugadores que envíen un “M5” en el juego recibirán el exclusivo “Sello de Campeón” para canjear la exclusiva “Borde de Avatar Final M5” durante el evento de bonificación en la Semana de Fiesta.

Impulso Clasificado M5: Participa en el modo clasificado y activa el “Estandarte de Moral” (objeto exclusivo M5) para obtener experiencia del Pase M5 al final de cada partida. El objeto también se puede adquirir con diamantes por tiempo limitado cada semana.

Paquete M5 Watch PCU: Los jugadores pueden obtener recompensas si la audiencia máxima simultánea (PCU, por sus siglas en inglés) del Campeonato Mundial M5 alcanza cierto hito (como se indica en la transmisión en vivo del campeonato). Estate atento al recuento de espectadores y ve al Salón de Eventos para recibir un “Carnival Bundle”.

Vota por el próximo aspecto de personaje para el M6: ¡Hasta 30 héroes serán seleccionados como candidatos para la próxima skin del Campeonato Mundial! Los cuatro personajes con más votos avanzarán a la siguiente ronda de votación en la siguiente semana. El héroe con más votos en la tercera y última semana de votación será el elegido para el M6. El período de este evento se anunciará en una fecha posterior, y la interpretación final quedará a cargo de MOONTON Games.

Los resultados del sorteo de grupos están confirmados

Acompaña a los ocho equipos en la lucha del Torneo Wild Card para asegurar las dos últimas plazas en el Campeonato Mundial M5. Sorteados en dos grupos, A y B, el primero parece ser una gran competencia entre equipos experimentados, mientras que el último busca demostrar su valía en la épica batalla en Malasia.

Las cosas se ponen aún más interesantes en el Sorteo de Grupos del M5. ONIC ID se enfrentará a los gigantes camboyanos See You Soon, el equipo saudi Triple Esports y Bigetron Brasil en el Grupo A. El Grupo B es definitivamente uno que vale la pena ver, con Blacklist International enfrentándose nuevamente a Fire Flux Esports y RRQ BR. Es un déjà vu del Campeonato Mundial M2, con los antiguos rivales AP Bren y Burmese Ghouls listos para tomar el escenario del Grupo C con el Team Flash de Singapur. El Grupo D también verá a la ardiente GeekFam ID, TheOhioBrothers de América del Norte, HomeBois de Malasia y Deus Vult de EECA entrar en escena. Las dos últimas equipos del Wild Card se incluirán en los Grupos B y C al final.

Para obtener más información sobre Mobile Legends: Bang Bang, consulta los siguientes enlaces a continuación o descarga el juego en la App Store y Play Store.

YouTube

Facebook

Tiktok

Acerca de MOONTON Games

Establecida en 2014, MOONTON Games es una empresa global dedicada al desarrollo, publicación y deportes electrónicos. La empresa cuenta con más de 1.600 empleados en todo el mundo. Tiene oficinas en varios países en Asia y para América Latina, en Perú, siendo el primer publisher que abre oficinas en este país. Ha lanzado con éxito varios juegos móviles de alto perfil en más de 30 países, incluido Mobile Legends: Bang Bang, el principal juego mobile Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) en el mundo.

Acerca de Mobile Legends: Bang Bang EsportsFundado en 2017, Mobile Legends: Bang Bang Esports sirve como una plataforma para que los jugadores persigan sus sueños de convertirse en atletas de esports e ilumina oportunidades dentro del ecosistema internacional. Desde entonces, MLBB Esports se ha expandido a múltiples ligas en todo el mundo, incluidas la MPL, M-series, y en América Latina, MLBB LATAM Super League (MLSL), MPL Brasil y Liga Latam. Además, se trata de uno de los esports presentados en los Juegos del Sudeste Asiático (SEA) de 2019 y 2021.