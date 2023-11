Dina Boluarte en EEUU: No mantuvo reunión bilateral con Joe Biden, solo posó para fotos

Papelón de Dina Boluarte en Estados Unidos: solo conversó con Joe Biden mientras caminaban en pasadizo

Nunca se realizó reunión bilateral entre mandatarios. Desde el Congreso, piden explicaciones a la ministra Gervasi. Los “tiempos quedaron cortos”, se excusa Cancillería.

Dina Boluarte ha vuelto a mentir. La presidente del Perú había dicho que su presencia en la Cumbre Inaugural de Líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP) serviría para sostener una reunión bilateral con Joe Biden, mandatario de Estados Unidos, pero esa cita nunca se dio.

“La mirada es posicionar al país en la vitrina mundial. No solamente vamos a tener una reunión bilateral con el presidente Biden, sino también con otros líderes e inversionistas. Queremos que las inversiones lleguen para que podamos atender las necesidades de toda la población peruana”, declaraba muy suelta de huesos Boluarte horas antes de viajar a la APEP.

El tiempo se ha encargado de desenmascararla: más allá de la foto protocolar y mesas de trabajo con sus homólogos, no hubo la tan promocionada “cita privada” con Biden.

Bastaba con revisar la agenda oficial del norteamericano para descubrir que esta no figuraba en la programación.En cambio, Biden sí se reunió en privado con el chileno Gabriel Boric y con Luis Abinader, jefe de Estado de República Dominicana.

Justificando el papelón

El Ministerio de Relaciones Exteriores trató de justificar el papelón con un comunicado, haciendo creer que la reunión Biden-Boluarte sí se concretó, cuando lo real es que el breve encuentro se dio en los pasillos del local donde se llevaba a cabo la Cumbre APEP.

“Confirmada el 30 de octubre por la Casa Blanca y reconfirmada hasta anoche, 2 de noviembre, esta no se llevó a cabo con el protocolo que caracteriza las reuniones bilaterales en razón de que, luego de la reunión de todos los presidentes y sus delegaciones con la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, conforme la agenda, los tiempos quedaron cortos”, se excusaron.

El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó este viernes que la presidenta de Dina Boluarte se reunió con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, aunque “sin el protocolo que caracteriza las reuniones bilaterales”.

Sin embargo, Cancillería agregó que antes de la reunión de la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica (APEP) de hoy, 3 de noviembre, la jefa de Estado y su homólogo estadounidense pudieron conversar sobre asuntos que interesan a ambos países como la migración y la lucha contra el narcotráfico, entre otros.

Luego de esa conversación, ambos caminaron juntos hacia el auditorio de la Casa Blanca en el que se llevó a cabo la Cumbre APEP, donde ya los estaban esperando los demás presidentes y delegaciones.

¿Cuál fue la participación de la presidenta Dina Boluarte en la Cumbre de APEP?

La participación de la presidenta Dina Boluarte en la Cumbre de APEP, incluyó un foro de inversiones y encuentros bilaterales con mandatarios y reuniones con empresarios, así como un encuentro de los presidentes con la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen, que ha permitido presentar al Perú como un país estable y un socio confiable para las inversiones, además de afianzar al país en los procesos de integración regional y fortalecer aún más nuestros lazos con los Estados Unidos.

La cuenta oficial del presidente de Estados Unidos (EE.UU), Joe Biden, no publicó ninguna foto en reunión con Dina Boluarte, debido a que no existió ninguna, según confirma el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, pese a que este fue el objetivo sustentando para su viaje. La única imagen protocolar donde ambos mandatarios aparecen cerca fue tomada al finalizar el foro de desarrollo económico de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP).

Cabe resaltar que un periodista chileno fue entrevistado por el programa Exitosa y durante la conversación reveló que era imposible que la mandataria tuviera una «reunión bilateral» con Joe Biden porque no estaba agendado. Asimismo, lamentó que el área de prensa de Palacio de Gobierno no diera la información correcta a los peruanos sobre las actividades de Boluarte en Estados Unidos.

«A mí me ha causado un poco de risa. Acabamos de ver el tuit de la presidencia del Perú donde ella dice: ‘Me recibió la secretaria del Tesoro Norteamericano (…) se ve la mesa de fondo, le tiene que haber dicho señora, saquémonos una foto’. Esas no son reuniones bilaterales (…) Nosotros no vemos espacio en la agenda del presidente norteamericano para que sostenga una reunión bilateral con la presidenta del Perú. Si ocurre será unos 5 a 10 minutos, se saludarán, dirán algunas cosas, pero eso no es una reunión bilateral (…) Ha sido un poco ridículo la forma en que la presidencia del Perú ha intentado vender las actividades de la presidenta acá», precisó al citado medio.