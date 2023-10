Susy Díaz: Se emociona hasta las lágrimas con estreno de su película este 26 de octubre

Está feliz con la actriz Alicia Mercado que protagoniza la historia de “Susy, una vedette en el Congreso”

Emocionada hasta las lágrimas. Susy Díaz espera con ansias el estreno oficial de su película “SUSY, UNA VEDETTE EN EL CONGRESO” que se estrena este 26 de octubre en todas las salas nacionales. La popular artista peruana señaló que esta película muestra el lado más sensible de su vida y recordó la pobreza que alguna vez vivió cuando era niña, cuando su padre no podría comprar siquiera un ropero para sus cuatro hijos.

Susy indicó que su vida no solo ha tenido alegrías como la gente la percibe, sino muchas tristezas, como cualquiera, pero el secreto para seguir adelante “siempre ha sido ver con humor las cosas”. “Mi vida no solo fue de alegrías como piensa la gente, he vivido muchas tristezas y penas, he tenido piedras en el camino, pero decidí construir con las piedras un edificio”, resaltó en conferencia de prensa.

“Recuerdo que mi madre una vez le dijo a mi papá que compre un ropero para sus cuatro hijos para que nuestra ropa no esté tirada y lo que hizo fue clavar un costalillo en la pared y eso era mi ropero. La vida no es fácil, pero decidí ver el lado positivo y alegre de las cosas para seguir adelante. Agradezco todo el cariño de la gente y siento que se va a identificar con mi vida, espero que tomen el mensaje de no dejarse vencer por las penas y seguir adelante”, comentó con la voz entre cortada Susy.

Sobre la actriz Alicia Delgado, quien da vida a la historia cuando postuló al Congreso, señaló estar contenta con su trabajo. “Se parece a mí de joven, Alicia Mercado es una gran actriz. Ella ha sabido imitarme muy bien. Mis gestos, mi forma de hablar lo hace igual. Me veo a mí mismo hace 15 años. La verdad que estoy muy sorprendida, es una actriz muy talentosa y siento que mi historia atrapará de principio a fin”.

ALICIA MERCADO: HE APRENDIDO MUCHO DE SUSY

Por su parte la actriz Alicia Mercado destacó la gran historia de vida de Susy Díaz y agradece haber tenido la oportunidad de caracterizarla para el cine. “Tres veces me negué a hacer la película, pero no tuvo nada que ver con el personaje sino por temas de tiempo y porque tenía muchos nervios estudiar al personaje. No quería estudiar al personaje, porque no quería entrar al proceso todavía”, acotó.

“Espero que a todo el público le guste la historia, he trabajado mucho para caracterizar a Susy, la estudié mucho. He aprendido mucho de ella en este tiempo que nos hemos conocido y compartido, me deja una gran enseñanza de vida”, sentenció Alicia.

“SUSY, UNA VEDETTE EN EL CONGRESO” se estrena el 26 de octubre en todas las salas de cine a nivel nacional, es una comedia y drama que espera conquistar a los espectadores y fans de todo el Perú de la famosa artista peruana. El elenco también lo conforman la reconocida actriz Sylvia Majo, Miluska Eskenazi, Carlos Casella, Carlos Victoria, Fernando Pasco, Baldomero Cáceres, Patricia Alquinta, entre otros rostros conocidos.

La comedia cinematográfica es dirigida por Liliana Álvarez y producida por Ibeth Pilco de SYN Entertaiment.