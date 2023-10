Daniela Pomarolli: “Perú tiene a los profesionales más preparados del mercado”

By

Por Gabriel Rimachi Sialer

Durante la etapa más crítica de la pandemia, Italia perdió miles de enfermeros y médicos. Ahora, y gracias a la empresa reclutadora de profesionales, Openjobmetis, se abre la posibilidad para que 65 mil enfermeros y enfermeras pueda postular y obtener un puesto de trabajo en el competitivo mercado europeo, con todos los beneficios de ley y una serie de apoyos que pocas veces se han visto (como residencia gratuita durante 6 meses y respaldo en el aprendizaje del idioma, entre otros). Conversamos con Daniella Pomarolli, reclutadora internacional sobre este proceso que le abre la puerta a miles de profesionales peruanos.

Los golpeó muy fuerte la pandemia

Italia no estaba lista para afrontar este desastre, y significó un problema enorme pues ahora hacen falta 65 mil enfermeros en el sistema hospitalario italiano, y eso lleva a que se vayan cerrando estos hospitales. Por ello es que nuestra empresa se ocupa de buscar a enfermeros que quieran ir a trabajar a Italia, y nosotros les ayudamos con todo el aspecto burocrático y los permisos necesarios para trabajar allá.

¿Por qué pensar en Perú para buscar candidatos entre los profesionales de la salud?

Porque la experiencia de nuestra empresa nos ha demostrado a lo largo de 20 años que los enfermeros peruanos son más parecidos en el trato y nivel de conocimientos a los enfermeros italianos, es muy bueno. Aunque hace falta siempre un poco de tiempo para que se adapten al sistema y ritmo de trabajo en los hospitales, esto es parte de un proceso que lo hacen en compañía nuestra. Además, tienen un lado humano muy importante. Por eso buscamos enfermeros y enfermeras peruanos.

¿Qué les ofrecen como empresa?

Les ofrecemos una estadía de hasta un año que le permitirá enriquecer su profesión pues la estructura europea es muy moderna, nuestros clientes son de alto nivel, por lo que ofrecemos una paga mensual muy buena, todos los beneficios sociales y un acompañamiento burocrático y logístico hasta su llegada a Italia.

Una de las grandes trabas suele ser el idioma, ¿cómo superar esta barrera?

Nosotros realizamos una serie de entrevistas con los postulantes, vemos si dominan el idioma o tienen una base del mismo, ese es un plus. Nos apoyamos para ello en nuestro partner, Green Human Resources, quienes hacen el primer filtro y ven si los postulantes tienen además las ganas de estudiar el idioma, pues si no llegan al nivel A1 les será muy difícil laborar, debido a que estamos hablando de un italiano técnico, especializado. Cuando llegan a Italia participan en un curso de formación residencial que incluye el idioma italiano y un curso para acostumbrarse a vivir allá, que es muy importante. Además, el idioma no es tan difícil porque compartimos la misma raíz lingüística.

¿Y cuánto dura este curso de adaptación?

Aproximadamente un mes. Y luego deciden a qué parte de Italia ir pues no todos quieren vivir en las grandes ciudades, muchos deciden optar por ciudades más pequeñas y nuestros requerimientos vienen de todas partes del país, así pueden estar en Milán o Venecia o en algún pueblo del interior, es variable. Intentamos ver también qué les gusta, para que el proceso de adaptación sea más amable y eso es muy bueno. Todos pasan por ese proceso y mientras más se acerca la fecha para partir del Perú van viendo ya su lugar de residencia, etc. Además, la comida es parecida a la del Perú.

Respecto de los beneficios que reciben…

Los enfermeros que contratamos trabajan con los mismos derechos que tienen los enfermeros profesionales en Italia. Nuestros clientes son privados, tienen más privilegios que el sector público. Por ejemplo: el alojamiento que se les ofrece es gratuito por seis meses, en una casa o un departamento. Ya luego tienen beneficios de descuento en los alquileres. Es una forma de ayudarlos y que se adapten rápidamente y que, además, trabajen con la tranquilidad de que todos sus beneficios están cubiertos y su futuro está seguro. Nuestra expectativa del Perú como mercado es grande, durante el covid muchas enfermeras tuvieron trabajo y luego de la pandemia se quedaron sin laburo, esta es entonces una oportunidad para mejorar la calidad de vida, conocer nuevas tecnologías, desarrollarte a nivel a profesional, etc.

Si eres enfermero o enfermera y deseas postular: este servicio es totalmente gratuito. Debes tener tu título profesional, hacer una declaración de valor para iniciar el trámite del permiso de trabajo con la empresa. Visita www.openjobmetis.it o escribe a info@greenhumanresources.com Esta es una oportunidad que te puede cambiar la vida.