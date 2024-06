Un Día en la Vida de…: Improvisación y entrevistas en un nuevo show

By

Hablamos con Christian y Carol para entender más sobre esta fascinante propuesta.

¿Cómo surgió la idea de este formato de show?

“La primera motivación fue volver a trabajar con Carol, mi esposa. Hemos hecho muchos espectáculos de improvisación juntos y quería regresar a ese espacio creativo con ella. Carol se especializa en la impro testimonial, y aunque este no es un espectáculo testimonial per se, sí tiene elementos de ello. Improvisamos a partir de los testimonios de nuestros invitados. Además, quería tener un invitado cada noche y la mejor manera era a través de entrevistas. Me inspiré en los podcasts, que están muy de moda ahora; así que nuestro show también tiene un aire de podcast.”

¿Cómo decidiste la lista de invitados?

“Eso fue interesante. Antes de este show, hice un espectáculo llamado ‘Isla Machuca’ con Armando Machuca. Ambos participamos en el Gran Chef, y fue un éxito. Me di cuenta de que mucha gente que vino a vernos seguía el Gran Chef, así que muchos de nuestros invitados son personas que conocí allí y a quienes aprecio mucho. Y tenemos a Gisela Ponce de León, una actriz extraordinaria que siempre tengo en mente para cualquier proyecto. También están Pelaez, Tilsa, Nelly, Javier Masías, Mauricio Mesones y Natalia Salas, todos conocidos del Gran Chef.”

¿Habrá una segunda temporada?

“Eso dependerá del éxito de esta primera temporada. Si todo va bien, podría haber más. Este formato tiene mucho potencial y hay mucha gente interesante a quien entrevistar. No necesariamente tienen que ser actores, solo personas dispuestas a jugar con nosotros. Las improvisaciones están diseñadas para proteger a nuestros invitados, no los soltamos al escenario sin más. Tenemos juegos donde los vamos guiando.”

Carol y tú son reconocidos improvisadores. ¿Qué tan complicado es improvisar?

“La improvisación es una habilidad que se puede aprender. Hemos visto casos de éxito donde personas de diferentes profesiones, como ingenieros, han dejado todo para dedicarse a la actuación y la improvisación. Un compañero nuestro, que ahora es animador y conductor, es ingeniero de profesión. La impro no requiere un perfil específico; se trata de jugar, algo que todos sabemos hacer, aunque a veces lo olvidemos por la rutina diaria.

La improvisación es como volver a ser niño, entrar en un espacio de juego y libertad. Es algo que se entrena, claro. Carol y yo llevamos más de 20 años en esto, y hemos desarrollado técnicas y herramientas. Pero la improvisación debería ser algo que todos practiquen, ya que te enseña a escuchar al otro, a trabajar en equipo y a desarrollar habilidades blandas fundamentales.”

¿Qué le dirías a alguien que nunca ha hecho improvisación?

“La impro te invita a escuchar y colaborar, a entender que la mejor idea no siempre es la tuya, y a lanzarte sin miedo. Es una herramienta poderosa para desarrollar habilidades blandas y trabajar en equipo. Cualquiera puede hacerlo y debería intentarlo, porque la improvisación nos recuerda la importancia del juego y la creatividad en nuestras vidas.”

“Un Día en la Vida de…” es más que un show de improvisación; es una celebración del juego, la creatividad y la colaboración. No se lo pierdan.

Invitada Especial: Tilsa Lozano

Este jueves 6 de junio, Tilsa Lozano será nuestra invitada especial en “Un Día en la Vida de…”. No te pierdas su participación en una noche llena de improvisación y sorpresas.

Horarios: Jueves – 8:00 p.m.

Venta de entradas:

https://www.joinnus.com/events/entertainment/lima-un-dia-en-la-vida-de-61252

Ubicación: Teatro del Centro Español del Perú (Av Salaverry 1910, Jesus María)