Ya siente la camiseta

La posición de Valverde como extremo por derecha fue inusual y poco productiva en Real Madrid. Valencia aprovechó dos veces la libertad que había por derecha para rematar una vez al poste y para ano­tar un gol que el juez anuló consultado el VAR. La interpretación del árbitro le permitió al equipo blanco conservar el 0-0 la primera parte. En la segunda, aprove­chó la poca intensión ofensiva de su rival y con el ingreso de Asencio terminaron ganando 3-0.

Zidane comenzó con Valverde, el uruguayo que usualmente juega de vo­lante y no lo hace mal. Tiene pase largo y buen remate de media distancia, pero como extremo estaba perdido. No tiene desequilibrio individual y jugando más adelantado no ayudaba a Carvajal en la marca. Modric que jugaba como volante más recostado a la derecha, se sintió a placer para subir y hacer el trabajo de Valverde.

El uruguayo se sentía incómodo. Cuando Modric ocupaba su lugar, se iba al centro y no participaba en la jugada. El croata se sintió el líder del equipo y comenzó a desplazarse por la volante y el ataque. Eso dejaba libre la zona derecha del real que fue aprovechado primero por Rodrigo. Su remate se estrelló en el poste a los 13 minutos.

Luego un centro por izquierda de Soler, fue aprovechado por Rodrigo que interceptó el balón, viniendo de atrás. El delantero convirtió a los 21’. Pero la pelo­ta pasó por donde estaba Gómez quien se quedó parado, estando adelantado y por ello el árbitro decidió ver la jugada y anularla.

ASENCIO

Valencia salió a jugar con 4-4-2. Pero siempre uno de los delanteros retrocedía para apoyar en la marca. El planteamiento del técnico Celades priorizaba la defensa. Sólo cuando el marcador le era adverso, cambió a los dos delanteros y tres volantes. Pero el equipo ya estaba partido.En la segunda parte, siguió con el poco aporte táctico de Valverde.

Real abrió el marcador por un error de Gameiro quien había ingresado para refrescar al ataque. Modric tomó el ba­lón, le cedió a Benzema y el francés anotó a los 60’. El gol le bajó los brazos a Valencia. Asencio en su primera in­tervención anotó el segundo a los 74´, gracias un desequilibrio de Mendy que superó a Wass y sacó el centro.

El ingreso de Vinicius hizo que Real por fin jugada con dos verdaderos ex­tremos. Asencio ocupaba la derecha. Justamente un pase del español generó el tercer tanto del Real. Benzemá con gran remate de volea cerró la cuenta a los 86. Encima el joven coreano Kang in Lee fue expulsado por reiteradas falta a Ramos.

Hoy comienza la fecha 30 en la que tendrá participación el Barcelona.

RESULTADOS

Alavés- Real Sociedad 2-0

Portugal

Boavista- Vitoria 3-1

Sporting- Tondela 2-0

HOY

12:30 h

Mallorca- Leganés (DirecTV)

Granada- Villareal (ESPN)

15:00 h. Sevilla- Barcelona (DirectTv)

Fútbol Inglés

12:00 h. Norwich- Southampton

14: 15 h. Tottenhan- Manchester Uni­ted.

Alineaciones:

Real Madrid; Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde (Asencio), Benzema, Hazard (Vi­nicius).

Valencia: Cillessen, Gaya, Mangala, Guili­mon, Wass; Kondogbia, Soler (Cheryshev, Parejo (Coquelin), Torres (Guedes); Rodrigo (Kang in Lee), Gómez (Gameiro).

IVLEV MOSCOSO

Editor Deportes