Ya no se puede permitir aglomeraciones en los mercados

El ministro de Salud, Víctor Zamora, afirmó que ya no se puede permitir que en los mercados del país exista aglomeración de personas que no respetan la distancia social, ni el uso de mascarillas ni guantes en pleno estado de emergencia por el coronavirus.

Indicó que se viene aplicando una estrategia conjunta con los municipios a fin de reorganizar el aforo en los mercados y una nueva forma de comprar, que incluya el tamizaje a los comerciantes y el constante lavado de manos.

“Ya no podemos tener mercados donde la gente se apelotona, donde la distancia social no está garantizada, donde no se toma la temperatura, donde no se ingresa con mascarilla, donde no hay un lugar para lavarse las manos, donde no se usa los guantes. Esos mercados ya no pueden seguir operando en el futuro”, afirmó el ministro de Salud.

El titular del Minsa dijo que tras el incremento de casos de COVID-19 en el país, su cartera conjuntamente con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa está modificando su estrategia.

Explicó que ello tiene como objetivo controlar las diferentes rutas de acceso a las regiones, pues en algunas zonas del país se están habilitando “rutas informales”, aumentándose los contagios.

Aseveró que a medida que crecen los casos de COVID-19, el país se quedará sin camas UCI, por lo que se viene trabajando diariamente para evitar ello.

Refirió que se tiene en el país entre 100 y 150 camas UCI, pero aclaró que la situación en “dinámica”. Indicó que Loreto es un lugar muy limitado en camas de cuidados intensivos.

Sobre lo ocurrido en Lambayeque, donde un consejero regional le increpó por llevar solo 500 pruebas rápidas a esta zona del país, Víctor Zamora sostuvo que efectivamente se llevaron 500 pruebas de detección, pero específicamente para un mercado de la zona.

De otro lado, informó que ese mismo día se trasladaron 2000 pruebas de descarte y reveló que hasta la fecha ya se han destinado cerca de 15 mil exámenes para Lambayeque. Agregó que debido al crecimiento de los casos se estima trasladar próximamente entre 20 mil y 30 mil pruebas adicionales.

Zamora también Indicó que esta semana deben llegar al país un total de 400 mil pruebas serológicas o rápidas.

El ministro de Salud supervisó esta mañana la toma de 500 pruebas rápidas a comerciantes del mercado N° 3 de Surquillo, con el objetivo de hacer seguimiento a los posibles casos de coronavirus en dicho lugar.