¿Y la meseta?

Desde pasado mañana, miércoles 15, se reini­cian los vuelos nacionales, según confirmó anoche el ministro de Transportes y Comu­nicaciones, Carlos Lozada, quien recordó que ya se han publicado los lineamientos para el reinicio del transporte aéreo, aunque no hay nada previsto so­bre los vuelos internacionales porque ello depende de lo que disponga cada país y de los acuerdos a los que se llegue según cada caso. Las aerolíneas han sufrido grandes pérdidas durante el confinamiento debido a la pandemia del Covid-19.

Igualmente, el transporte interprovincial comen­zará a operar en la misma fecha.

Este reinicio, sin embargo se realizará solo con el 30% de las unidades, pero sin restricción del aforo por­que las aerolíneas han implementado en sus aviones filtros HEPA (Recogedor de partículas de alta eficien­cia) que garantizan en un 100% la eliminación de cual­quier agente patógeno del ambiente. Por su parte, los buses del servicio inter­provincial instalaron cor­tinas de polietileno para separar las filas de asien­tos y así evitar que se pro­duzca cualquier contagio entre los pasajeros.

El ministro Lozada ha explicado que si antes del inicio de la pandemia del coronavirus (covid-19) se transportaba diariamente 16,000 pasajeros por vía aé­rea, ahora solo se autoriza hasta un límite de 4,500 (Aproximadamente el 30%). Dijo, a manera de ejem­plo que si el destino Cuzco tenía una frecuencia de 32 vuelos diarios, ahora solo tendrá ocho vuelos por día. De esa manera se evitará pérdidas tanto a las líneas aéreas como al transporte interprovincial terrestre de pasajeros.

No obstante, las autoridades del Gobierno deben redoblar esfuerzos para controlar que se disparen los contagios ahora que va a haber movilización de per­sonas entre las diversas regiones y provincias. Se debe recordar que aún no está bajando el número de con­tagios y que aún hay que esperar las primeras evalua­ciones de lo que ha sido el reinicio de las actividades económicas en todo el país. Se requiere también que el Ejecutivo mantenga el número de pruebas rápidas y moleculares para contar con una información con­fiable, pues al parecer ha disminuido considerable­mente. La salud del país depende de que no se baje los brazos.