Xi Jinping, el hombre clave

Víctor Hugo Marulanda, director deportivo de la institución, conversó con RPP Noticias y refirió a varios detalles vinculados a la institución blanquiazul. Con respecto a la salida de Luis Aguiar, el directivo colombiano manifestó que en los próximos días se terminará de oficializar la desvinculación del futbolista. Además, descartó la posibilidad que se pueda sumar alguna incorporación en su reemplazo.

No llegará nadie en reemplazo de Luis Aguiar. El profesor (Mario) Salas ya conversó con las canteras para ver la posibilidad de darle la oportunidad a algún juvenil», indicó Marulanda. El dirigente señaló que hasta el momento no llegó alguna oferta del balompié mexicano con respecto a Gonzalo Sánchez. «No ha llegado nada por él. No tenemos ninguna notificación de algún club”, agregó.

«Sería muy importante que podamos entrenar los domingos. Si bien es un tema del Gobierno, habría que explicarle a la gente que las 48 horas previas a la competición el estímulo y el entrenamiento son muy importantes», señaló Marulanda.

El directivo íntimo comentó también que «el no tener la programación con anticipación nos ha generado incertidumbre, hemos pedido que se nos pueda brindar las fechas con tiempo ya que el calendario será apretado».

Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal el próximo martes 25 de agosto a las 2:15 pm en el Estadio Nacional. El encuentro significará el debut oficial en el banquillo íntimo de Mario Salas.