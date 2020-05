Werner amaneza a Lewandowski

La voleibolista de la selec­ción peruana Carla Rueda, quien vive momentos de felicidad tras su retorno al Perú en un vuelo humanita­rio, luego de quedar varada 3 meses en Rumanía por la pandemia del coronavirus, dijo que la cuarentena lejos de casa le sirvió para valorar a su familia y el amor que le da su madre.

“Esta cuarentena me sir­vió para valorar aún más a mi familia. He podido descubrir muchas cosas, el amor que me ha dado mi mamá ha sido mucho más fuerte. Pasé mi cumpleaños sola y pesé a la distancia sentí estar conectada con todas las muestras de amor que me brindaron a lo largo de este tiempo”, dijo Carla.

La voleibolista en enero fichó por el club Sttinta Ba­cau de Rumanía, siendo esto importante para su carrera deportiva, sin embargo, la tem­porada finalizó y la pandemia del covid-19 obligó a todos a detener actividades.

“Estoy súper feliz. Fueron largas semanas difíciles estan­do lejos sin mi familia. Todo ha sido muy complicado cuando sucedió lo de la cuarentena. La noticia me la dio el cónsul de Perú aquí en Rumania, estoy muy agradecida con las perso­nas que me han apoyado para poder retornar al Perú. El IPD y su presidente, Gustavo San Martín, han seguido mi caso muy de cerca”.