VUELVE MUHAMMAD ALI POR UN NUEVO TRIUNFO

No es una publicidad engañosa, estimado lec­tor. Ya han trascurrido varios años de la des­aparición física de uno de los más notables y carismáticos púgiles de todas las épocas, aquel que se autoproclamada “el más grande”, pero en la hípica peruana también hay propietarios que lo honran y es así como a pocos días de su muerte, nació un potrillo zaino, de pelaje negro como la raza que tanto defendió Cassius Clay. El Muhammad Alí de Monterrico no es tan ruti­lante como siempre lo fue la estrella del cuadrilátero, pero sí ha cumplido en sus contadas batallas ante los mejores.

Hoy retorna, siete meses después, tiempo en el que descansó en el haras que lo vio nacer, El Embrujo. “No confrontó una lesión im­portante. Pero ese tiempo se lo merecía luego de una campaña exigente en la que corrió las coronas de manera sobresaliente”, señaló Agus­tín Vásquez hijo, uno de los encargados en vigilar el des­empeño del pistero.

Muhammad Alí es ape­nas ganador de una carrera, pero, como resultado de sus restantes siete actuaciones, suma más de cien mil soles para sus propietarios. “Fue tercero en el Gran Premio Nacional y placé en el Derby”, recuerda Vásquez, sobre las mejores actuacio­nes en las coronas del ahora purasangre de cuatro años. “Sale muy bien. Su jinete lle­va tiempo ejercitándolo y acude hoy en una distancia de su agrado, dos mil metros porque él es un fondista”, asegura.

FARUSHENKO, EL PADRILLO DE LOS HONORES

Muhammad no solo tendrá la tarea de correr en honor del “más grande”, también como el reflejo del talento que transmite Farus­henko, su padre. “Estuvo in­victo en sus primeras cuatro carreras en la arena, lamen­tablemente no pudo correr la Polla de Potrillos porque debutó tarde”, dice Hugo Sa­lem, dueño de Muhammad Ali, Farushenko y de Código de Honor, el juvenil que se llevó la referida carrera en 2006. “Era mío y lo vendi­mos a Dubai. En cambio, me reservé a Farushenko como padrillo por su extraordina­rio pedigrí”, recordó.

Farushenko desfiló por varios haras del país, re­cibiendo pocas oportuni­dades. “Era hijo de Roy, un gigante en la crianza sura­mericana, a tal punto que murió hace más de quince años y sigue vigente en las estadísticas de Argentina”, comentó Salem, mientras recuerda la producción de su engreído. “Quizás fueron seis o siete, entre los que cuenta tres ganadores clási­cos”, agrega en mención de Fandiño y Evolet, su más reciente estrella.

“Es una potranca muy corredora. Pisó el césped y lleva dos triunfos. Al igual que el resto de sus hermanos, las saqué en venta a remates, pero nadie los compró y han resultado buenos caba­llos”, suelta sobre esas situaciones del destino que dibuja unos escena­rios de película. “Ahora Evolet correrá el Miguel Fort Magot” como favo­rita”, señala Salem sobre una de los cuatro clási­cos programados para este sábado en el que su potranca, la hija de Fa­rushenko, se enfrentará a quince rivales.