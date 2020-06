Vuelve el fútbol

Paulo Dybala no escatimó elogios hacia el Barcelona, y hacia Leo Messi, con quien com­parte vestuario en la selección de Argentina. “La verdad es que es un club extraordinario y con Messi aún más. Sería bueno jugar allí”, en alusión a vestir la camiseta azulgrana.

El internacional de la ‘al­biceleste’ dejó en manos de la Juventus, su continuidad en el club más allá de 2022. “Estoy feliz de estar aquí, amo este ambiente que me da tanto cariño. Tengo un gran respeto por el club, una buena relación con el presidente y estoy seguro de que tarde o temprano habla­remos de ello. O tal vez no, no lo sé. Podríamos renovar, pero depende del club“, insistió.

Aun así, no se cerró la puer­ta de seguir en la Juventus “Es un club increíble, grande y lle­no de historia, donde juegan grandes campeones. Tenemos tanta calidad que podríamos formar dos equipos, con com­pañeros con Buffon y Cristiano Ronaldo, el club es aún más fuerte”, concluyó Dybala.