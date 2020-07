Vuelve Claudia Pacheco, la primera maga peruana

Butaca C Producciones inicia sus actividades con el estreno, vía Joinnus Live, de la comedia negra Mi Muñe­quita – La Farsa de Gabriel Calderón, adaptada y dirigida por Carlos Rudas. La obra cuenta con las actuaciones de José Miguel Arbulú, Claudio Calmet, Fiorella Luna, Jorge M. Moretti, Ale­jandra Saba y Julia Thays.

Una muñeca que no se separa de su nena, una nena que no se separa de su muñeca. Un tío que no se separa de su venganza. Una madre que no se separa de la culpa ni del alcohol. Un padre que no se separa de su trabajo ni del odio. Y un mayordomo que todo lo sabe, que todo lo ve. Mi Muñequita – La Farsa es una comedia negra que toca temas de violencia familiar tanto física como psicológica, centrándose en la mujer/niña como un objeto que no tiene capacidad de decisión sobre su destino ya que los que la rodean con sus acciones, deciden por ella, arrinconándola hasta situaciones extremas.

Esta puesta en escena denuncia a una sociedad frívola que vive de las apariencias sumergidas en una idio­sincrasia machista, sin querer aceptar los cambios que traen las nuevas ge­neraciones y condenándolas a repetir los errores de sus antepasados. La obra se caracteriza por tener un texto frío, crudo, directo, y preciso; sin perder su estilo de farsa y comedia negra, a la vez que denuncia temas como la violencia contra la mujer, el abuso sexual infantil y la salud mental.

«Conocí la obra en el año 2016, mientras fui parte del elenco de un grupo de teatro en Arequipa. Desde que leí el texto por primera vez, quedé completamente enamorado de él, de cada una de sus líneas y de la manera en que se cuenta la historia», comenta Carlos Rudas, director de la obra, «Ese mismo año pude contactarme con Gabriel Calderón, el autor, e intercambiar algunas ideas. En el 2018, Gabriel me cedió los derechos para montar una adaptación en la Municipalidad Provincial de Arequipa, en la que participaría como actor y director. Probablemente, no se me hubiera ocurrido hacer esta obra De manera virtual, pero creo que todo ocurre por un motivo y me siento feliz de formar parte de este proyecto».

ALGO MÁS

Las funciones serán los días 17, 18, 24 y 25 de julio a las 10:00 p. m. vía Joinnus Live. Para más información pueden comunicarse a las cuentas de Instagram @butacac_prod y @lafarsa_peru.