Vuele el fútbol el jueves 11

Ricardo Gareca analiza la idea de volver a su país si finalmente no se reinicia la Liga 1. Desde Argentina, haría sus funciones como entrenador. Además, cree que sería injusto separar a Nolberto Solano de su co­mando técnico por no res­petar las normas sanitarias dispuestas por el Gobierno por la pandemia.

“Estoy muy pendien­te de lo que diga el pre­sidente Martín Vizcarra sobre las medidas que se van a tomar. Yo nunca me comuniqué con ninguna autoridad, menos con el presidente. El que tiene contacto con él es Agustín Lozano y yo tengo contac­to con Lozano”, declaró el argentino.

Para Ricardo Gareca su permanencia en el país no tendría sentido si las autoridades no se ponen de acuerdo y la Liga 1 no se reinicia este 2020. “No­sotros (en referencia a los integrantes de su comando técnico) siempre apostamos a quedarnos para cualquier cosa y que esto (fútbol lo­cal) iba a empezar a reac­tivarse. De no producirse (el reinicio de Liga 1), no tiene sentido que me siga quedando porque quiero estar con mis seres queri­dos. Que el sacrificio tenga sentido”, manifestó.

SOLANO

Por otro lado, el ‘Tigre’ fue consultado por Nolber­to Solano, quien durante el estado de emergencia incumplió la cuarentena y fue detenido por la poli­cía. Gareca considera que este hecho no justifica una expulsión del comando téc­nico nacional.

“No lo veo como para que le cueste el puesto. No sé cómo reacciona uno en la cuarentena. A veces escucho a gente que dice hay que quedarse en la casa encerrado. Bueno, hay que ver las comodi­dades de cada uno para estar encerrado todo el día. Claro que no es el caso de Nolberto porque él vive cómodo. Pero no todo el mundo reacciona de la misma manera a la cuarentena. Yo la he sopor­tado, pero hay gente que se sofoca o que el encierro le pone mal”, señaló.

“Imagínate que me quede sin un colaborador por algo que ha resuelto el Gobierno y que no tiene nada que ver con nuestro trabajo. Para mí, en todo caso, la sanción que le co­rresponde es por parte del Gobierno, no de parte de la FPF”, agregó.

LESIONES

Luego, Gareca pidió que los clubes tengan un tiem­po razonable para poner a sus jugadores en forma antes de la reanudación del campeonato. “Si la idea es que entrenen 15 o 20 días es una informalidad total porque un deportista que estuvo tantos meses parado que entrene 15 días y que empiece el fútbol es para que aparezcan le­siones de cualquier tipo. Es atentar contra la inte­gridad física de cualquier deportista, por más que estén entrenando en sus casas”.

Para finalizar, el entre­nador de la Blanquirroja afirmó que Percy Prado, lateral derecho del Nantes FC, “está en una liga im­portante y nos interesa”. Mientras que el portero Alejandro Duarte, del Atlé­tico Zacapetec de México, “es del agrado de Óscar Ibá­ñez (preparador de arque­ros de la selección)”.