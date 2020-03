“Vizcarra se rodea de ministros pulpines”

Político ducho y exitoso abogado, Ántero Flores Aráoz ve en el mandatario y en el Congreso mucho ruido y pocas nueces. Dice que el puesto de Presidente fue más por accidente político que por mérito propio.

En un año y medio este Congreso no va a poder cambiar el mundo, advierte el excongresista y exministroÁntero Flores Aráoz, quien accedió a responder las preguntas de Diario UNO sobre la personalidad del presidente Martín Vizcarra, no sin antes dejar muy en claro que él es abogado y no psicólogo. Sin embargo, afirma que como observador ve de un lado a una presidente frágil y temeroso; de otro, a un Congreso tan dócil como una mascota. A continuación la opinión autorizada de Ántero Flores- Aráoz:

— Dr. Ántero Flores-Aráoz, el Gobierno del presidente Martín Vizcarra se ha caracterizado por una constante confrontación con el Legislativo, que estuvo dominado por Fuerza Popular, partido al que se acusó varias veces de obstruccionista. ¿Qué cree que pasará con el nuevo congreso que se instale en marzo, y que ocurrirá con la Gobernabilidad del país?

— Vamos, como se dice, por gotas y cucharadas. El Congreso fenecido el 30 de setiembre del 2019, no fue un Congreso obstruccionista, lo que fue es un Congreso gruñón, lento y a veces blindador de algunos impresentables. Digo que no fue obstruccionista pues dio varias veces facultades delegadas al Ejecutivo, incluso con gran amplitud, también le aprobó los presupuestos de la República, le dio confianza a los nuevos gabinetes para que iniciaran sus tareas y por lo general aprobó las leyes que el Gobierno propuso.

— Es cierto y es bueno recordarlo, pero qué pasará ahora…

—Ahora bien, respecto al nuevo Congreso, elegido el pasado 26 de enero, es difícil saberlo, aparentan por lo menos tener ansiedad por hacer las cosas bien, pero la gran mayoría son nuevos en el oficio y si creen que en un año pueden lograr todo lo que se han propuesto, estarían pecando de vanidosos.

— Si, pues, el tiempo es muy corto…

— En menos de año y medio de gestión no van a poder cambiar el mundo y un poco que podrá suceder lo que acontece con el Presidente Vizcarra; mucho ruido y pocas nueces, seguirá ofreciendo el oro y el moro, pero en la práctica pocas realizaciones.

Adicionalmente vemos que hay aparente concordancia entre los ciudadanos y el Presidente, ello según las encuestas y como respondieron a sus pedidos en el referéndum de reformas constitucionales, pero tal percepción es errada, pues los ciudadanos desean que haya eficiencia en la lucha contra la delincuencia, que se metan goles contra la corrupción, que se reconstruya el norte con tres años de retraso después del Niño Costero, que llegue a tiempo la ayuda a los damnificados con lluvias e inundaciones, que haya más oportunidades de empleo y facilidades para la inversión, que los universitarios de universidades no licenciadas no queden en la calle. En fin los temas del día a día que el gobierno no afronta y encima, con lo que habrá que hacer para controlar el corona virus, en caso de presentarse en el país.

— Dicen que para pelear se necesitan dos, ¿Podría decirse que el Jefe de Estado es parte del problema? ¿Tardaremos en saber si es una personalidad conflictiva? Habría que recordar que fue él, Vizcarra, quien cerró el anterior Parlamento el 30 de septiembre de 2019, ¿no?

— Más que evidente que no soy la persona apropiada para contestar la pregunta ya que mis estudios fueron de Derecho y no de Psicología.

No siendo pues un experto en el tema, si me atrevería a decir, que más que conflictivo es frágil y temeroso y, más cuando el puesto de Presidente fue más que por accidente político que por mérito propio. Su desconfianza se acredita en no haber sido capaz de consensuar una agenda parlamentaria cuando el entonces Presidente del Legislativo, Pedro Olaechea, se lo propuso.

Lo que sí es claro es su actitud desconfiada, sus colaboradores vienen de atrás, cuando se desempeñaba en el Gobierno de Moquegua y por lo general se rodea de ministros pulpines, sin experiencia, salvo pocas y valiosas excepciones, que no están colaborando en sacar al país en la paralización económica que fácilmente se advierte.

— El año 2006 Martín Vizcarra postuló a la Presidencia Regional de Moquegua por el Partido Aprista, pero quedó segundo y dos años después, en 2008, lideró la protesta de Moquegua conocida como el “Moqueguazo”. El motivo fue que el canon que daba la empresa minera Southern Perú era menor para Moquegua en comparación al monto dirigido a Tacna, ¿podría suponerse que aprovecha la indignación popular para llevar agua a su molino?

— Lo que pasa es que la gente tiene el recuerdo de que fue un Presidente Regional exitoso, sobre todo en materia educativa y supo negociar con las empresas mineras de su departamento, lo que le permitió incrementar recursos. Pero, una cosa, como dicen los entendidos, es con guitarra y otra con cajón. Ahora su reto como Presidente es todo el Perú y obviamente la tarea no es simple, aunque la mayor parte de la prensa lo adule.

En cuanto a llevar agua a su molino aprovechando la insatisfacción popular, ello es evidente y lo demuestra el cierre del Parlamento que, aunque inconstitucional fue bien recibido por los ciudadanos, ya que el Congreso que no fue obstruccionista, si tuvo diversos otros defectos con los que se ganó a pulso su cierre, aunque no estuviese realmente enmarcada la decisión en la Constitución.

— A Martín Vizcarra, también, se le recuerda por haber negociado con las mineras Quellaveco y Southern logrando el otorgamiento de 1000 millones de soles y 108 millones respectivamente como contribuciones o regalías, y consiguió también que el gobierno de Ollanta Humala le concediera recursos por más de 720 millones de soles para la realización de obras públicas, ¿volvemos, entonces al terreno de los conflictos para aprovechar la indignación popular?

— Insisto, no soy psicólogo, aunque si observador y observo que si busca el Presidente Vizcarra los conflictos, puesto que con el enfrentamiento le ha ido regio, es popular y a la vez populista, también efectista, pero nada de ello significa eficiencia ni eficacia.

Tener un Congreso con el cual pelearse, evidentemente le dio resultados favorables, pero ello no puede ser eterno, se acaba, y no podremos predecir su actitud respecto al nuevo Congreso, que en las declaraciones de sus lideres se ha mostrado permisivo, diría que hasta conciliador. No obstante, ojalá no pierda de vista una de sus principales funciones que es la fiscalizadora.

— En el transcurso de la campaña por la segunda vuelta, se hizo evidente las pugnas internas de su partido, cuando Salvador Heresi, el secretario general, se quejó, vía Twitter, de haber sido maltratado por Vizcarra, cuando éste le negó como parte del equipo de voceros políticos del partido. ¿Pugnas internas o parte de la personalidad de Martín Vizcarra?

—No conozco partido político en que no existan sectores o bandos, ello es perfectamente natural y no hay que alarmarse. Lo importante es que se converse y que se lleguen a acuerdos. Una regla básica en los partidos es libertad antes de tomada la decisión y unidad después de tomada ella.

— ¿Es confrontacional el discurso que mantiene Vizcarra?, como por ejemplo cuando dijo “Estoy indignado por la situación actual, como la mayoría de los peruanos. Pero tengo la convicción que juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante. Por ello, regreso al Perú para ponerme a disposición del País, respetando lo que manda la Constitución”.

— No siempre es confrontacional, pero cuando lo ha sido le ha dado buenos resultados, por supuesto a él, pero no necesariamente al país.

— ¿Cuál es la principal característica en la personalidad del presidente Martín Vizcarra?

— Temeroso y desconfiado a la vez, por eso como lo he dicho en las primeras respuestas, se rodea principalmente de sus allegados, cuando ello no es únicamente. No olvidemos que quien contribuye con sus acciones al juego de la silla, teme que también se la hagan. Está muy pendiente de las encuestas, olvidando que no siempre son confiables, sino que lo diga la ceguera de las encuestadoras al no ver al FREPAP.

— ¿Es conflictiva lapersonalidad del jefe de Estado, verdad?

—Es parte de su inseguridad, desconfianza y temerosidad, de la cual ya hemos hablado.

— Cree que esté intentando sentar las condiciones para tentar un nuevo período cuando la ley se lo permita.

—No lo creo y tampoco se lo permite la Constitución, por lo menos el año 2021. Para el 2026, no tendría impedimento, pero habrá que ver si puede formar partido y conseguir tanto vientre de alquiler que conocemos, pero dificilísimo pronosticar resultados a tantos años vista.

— Cómo cree que terminará el mandatario, ¿enfrentado a este nuevo Parlamento?

—No veo que vaya a existir mayor enfrentamiento, aunque quizás algunos vocingleros camorristas, pero por lo general veo a un Congreso tan dócil como una mascota, lo que no significa que no sea necesario el diálogo y la búsqueda de consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo. No olvidemos que estamos frente a un Congreso bastante dividido y con poco tiempo de vida.