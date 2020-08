Villa EsSalud Cajamarca inició atención a pacientes Covid-19

Vecinos de distintas ur­banizaciones en el distrito de San Luis denunciaron la falta de seguridad en sus calles lo que ha generado un aumento de robos al paso. Asimismo, una serie de construcciones vienen perturbando su tranquilidad debido a que empiezan a las 7 de la mañana y de lunes a domingo.

Uno de estos casos ocu­rre en la cuadra 2 del jirón La Trinidad donde se construye un edificio de cinco pisos. Según los vecinos de esta ca­lle en la urbanización Villa Jardín, los obreros empiezan sus labores a las 7 de la ma­ñana en medio de gritos y lisuras y con pocas medidas de protección que hace que los trabajos afecten a las vi­viendas aledañas.

Pero lo que indignó a los vecinos es que ayer los traba­jos continuaron. “Es domin­go y no pueden levantarnos a gritos, hacen ruidos fuertes. Llamamos al serenazgo y lo que me dijo la operadora es que la obra al perecer carece de licencia pero que aun así les habían dado permiso para que trabajen el domingo. O sea que al alcalde David Rojas no le importan los vecinos”, dijo una vecina de dicha calle.

A los denunciantes también les llamó la atención que esta construcción reiniciara sus labores antes que termine la cuarentena, sin letreros de la empresa constructora y de las medidas de seguridad que deben seguirse.

“Yo he llamado al serenazgo y me dijeron que no podían hacer nada, luego busqué a los fiscalizadores y cuando estaban patrullando les di la dirección pero nunca fueron”, dijo otro habitante de Villa Jardín.

La poca presencia de serenos y policías también ha permitido que los ladrones hagan de las suyas. En las urbanizaciones Cahuache y La Viña se han producido robos a plena luz del día. Otro hecho que causa malestar es la presencia de ambulantes con altavoces a cualquier hora del día. “Esto ocurre desde la cuarentena, los ambulantes ingresaban en carretillas motorizadas en la mañana y hasta a las 7 de la noche, entraban con altavoces, llamabas al serenazgo y no había agentes”, dijo un vecino de la urbanización Quinta Etapa de Javier Prado.

ALGO MÁS

10 CONSTRUCCIONES. Cabe añadir que en esta zona existen unos diez edificios en construcción que han terminado con la tranquilidad en el lugar.