Viajeros no harán cuarentena

El alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, acusó al alcalde de Miraflores, Luis Molina, de mentir respecto a su inasistencia a la inaugura­ción del puente de la amistad, construido para unir estos dos distritos.

“Lo que ha dicho el alcal­de de Miraflores, Luis Molina, es una mentira. El señor me llamó el día viernes y cuando lo llamé yo, no me respondió. No me manda un correo, no me manda una invitación, no me manda nada, así que de la invitación no tenía nin­gún conocimiento”, detalló el alcalde.

Cáceres acusó a Molina de estar constantemente mintien­do en su contra, incluso sostuvo que la intención del alcalde de Miraflores es no sólo despresti­giarlo a él, sino también a los vecinos de San Isidro.