Verónika Mendoza plantea que gobierno amplíe bono de S/. 380

Verónika Mendoza respaldó la cuarentena decretada por el gobierno y llamó a la ciudadanía a acatar la medida con responsabilidad y solidaridad. “Es una medida dura y sabemos que para muchas familias es muy difícil de acatar pero es indispensable hacerlo porque de ello depende la vida de las personas más vulnerables como los adultos mayores.

“Para que la cuarentena sea efectiva es fundamental que el gobierno asegure la subsistencia de quienes comen de su trabajo del día a día. Por eso le planteamos al gobierno que amplíe el bono de S/. 380 a todos los informales e independientes”, añadió.

Explicó que el planteamiento actual “puede dejar fuera a miles de personas que no son consideradas formalmente pobres pero que ahora no están trabajando por la cuarentena y por lo tanto no tienen nada. Si queremos que se queden en sus casas se les debe asegurar la subsistencia”.

Además, propuso que mediante norma se congelen los intereses de las personas y pequeñas empresas que tengan deudas en los bancos.

Finalmente llamó al gobierno a, “darle todos los recursos que sean necesarios al sector Salud para atender la epidemia. Este es el momento en el que todos debemos hacer esfuerzos para frenar el avance del virus. Si hacemos las cosas a medias, los esfuerzos pueden ser en vano”.