Verónika Mendoza: Iremos sumando fuerza para ser mayoría el 2021

Con el fallo del TC favorable al fujimorismo en la demanda competencial, y con la ayuda de los nuevos fujitopos, Fuerza Popular declararía la guerra al presidente Vizcarra y buscaría lograr la vacancia antes de julio del 2020. Martha Chávez sería su presidenta a medida.

Tras las revelaciones sobre las coordinaciones políticas que Alberto Fujimori ha venido realizando desde la cárcel, se ha evidenciado que el retorno de Martha Chávez a la primera línea fujimorista no responde a una debilidad del partido naranja sino a la búsqueda de un personaje altamente leal al dictador para concretar el plan de tomar Palacio de Gobierno y así bloquear las diversas investigaciones por corrupción que involucran tanto a empresarios como a políticos vinculados al fujiaprismo.

La estrategia concebida para tirar abajo la lucha anticorrupción tendría como primer elemento el fallo del Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea. Según señalaron a este diario fuentes allegadas al TC, el ente constitucional ya tendría definido el voto a favor de declarar fundada la demanda competencial, el cual se haría público a fines de enero.

En otro escenario, el del Congreso, entrarían en acción los candidatos allegados al fujiaprismo que postulan hoy dispersos en diferentes partidos políticos. Así, con el apoyo de los denominados ‘fujitopos’, Fuerza Popular y sus partidos aliados lograrían tener la mayoría necesaria para elegir a la mesa directiva del Congreso, y en ella la candidata número 1 en la lista del fujimorismo, Martha Chávez, se perfila como la próxima presidenta del Parlamento.

Esto permitiría al fujiaprismo pasar a la siguiente etapa del plan: impulsar la vacancia presidencial contra el presidente Vizcarra, argumentando, fallo del TC en mano, una supuesta falta al orden constitucional.

TC USURPARÍA FUNCIONES

Para Guillermo Olivera Díaz, candidato al Congreso por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), no resultará tan sencillo que el fujiaprismo logre reunir los más de 80 votos necesarios para declarar una vacancia presidencial, y además señaló que no se podría declarar una vacancia por incapacidad moral por haber disuelto el Congreso.

Además, indicó que el TC no tendría ninguna competencia para resolver diferencias entre dos poderes, “ya que no existen dos poderes porque el Congreso ha sido disuelto y la demanda competencial fue presentada por el presidente de la Comisión Permanente”. Por tanto, el letrado consideró que el TC estaría usurpando funciones.

Sin embargo, Olivera Díaz no descartó la posibilidad de llegar al escenario de un Congreso dominado por el fujimorismo e impulsando la vacancia presidencial, a pesar de no contar con argumentos válidos para ello. “Es lo que intentarán hacer ni bien entren al Congreso, y lo van a hacer con toda intensidad y urgencia porque saben que después de julio de 2020 ya no podrán vacar al presidente”.

En cuanto a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, el jurista señaló que el fujimorismo le aceptaría la renuncia o en el peor de los casos le podrían buscar un pretexto para deshacerse de ella. Así, tendrían el camino libre para llegar a Palacio de Gobierno, colocarían a Martha Chávez en el sillón de Torre Tagle y lograrían hacerse del poder total en el país.

UN ESCENARIO APOCALÍPTICO

Para Olivera Díaz, tener a Martha Chávez o a Mauricio Mulder en el rol de jefe de Estado significaría que ”van a disponer de todo el presupuesto nacional para lo que ellos decidan, que con la potestad presidencial de otorgar indultos podríamos tener a Alberto Fujimori libre, que en acuerdo con el Congreso podrían sacar leyes de amnistía y tendríamos a los del grupo Colina y a Montesinos en las calles”. “Todo eso sin contar con la persecución a quienes investigan los casos de corrupción que han remecido al país”, agregó.

Para el candidato al Congreso, de llegarse a concretar el plan fujiaprista, “se generaría un escenario apocalíptico en el país, y sería el peor castigo que le podría caer al Perú”. “Tengo la esperanza de que la ciudadanía ejerza un voto responsable en enero y se distancie de los partidos vinculados a la corrupción. Pero de producirse estos eventos indeseados, yo seré el primero en invocar a la población para protestar en las calles y directamente frente a Palacio de Gobierno”, concluyó.

José Alfredo Madueño