Veo cierta arrogancia en los congresistas electos de Acción Popular

Veo cierta arrogancia con los congresistas de Acción Popular que han sido elegidos para integrar el próximo Congreso de la República, sostuvo el exprocurador Antonio Maldonado, tras referirse a los cambios de postura que habrían tenido algunos de sus próximos líderes respeto a la reforma política y la reforma judicial.

Fue al referirse a las declaraciones del eventual candidato a la presidencia del Parlamento, por Acción Popular, Manuel Merino de Lama, quien se mostró en contra de las elecciones primarias abiertas en los partidos, adelantando que eso pondría en peligro la institucionalidad de las agrupaciones políticas.

“En Acción Popular, hoy día veo cierta arrogancia con los líderes que han llegado al Congreso. Yo no sería tan arrogante, porque si alguien es nombrado para un puesto por sus calificaciones, las calificaciones de Acción Popular para haber obtenido este lugar mayoritario en este Congreso no sé de dónde salen, pero no salen ciertamente de lo que hizo su líder en se segundo gobierno ni en el tema de corrupción ni de derechos humanos, porque en ambos casos fracasó el régimen belaundista”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Que ya no quieran apoyar la propuesta de elecciones abiertas es lo clásico de la criollada nacional, se prueba nuevamente que en el Perú estamos con una orfandad en el liderazgo político muy grave, que la sociedad civil debe seguir luchando, debe seguir resistiendo, tiene que perseverando en la lucha por los principios y, en algún momento, habrá que vencer a esta gente”, precisó.

En ese sentido, el ex abogado del Estado advirtió que el próximo Congreso volverá a fracasar en su tarea de representar a los intereses de la soberanía nacional.

“Yo lo que veo en el Congreso es un conjunto de personas que nuevamente va a fracasar en la representación de la soberanía nacional y quizás paguen alguna factura en las próximas elecciones, pero lo que me queda claro es que, en el Perú, la línea es una línea de lucha, lucha por los derechos para que algún día tengamos un país decente y no estos políticos fracasados que nos ofrecen”, acotó.