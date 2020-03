Ventajas de la educación virtual en el Perú

Leslie Soto es un médico especialista del hospital Cayetano Heredia que recalca la importancia de la prevención para vencer al Covid-19. En declaraciones a diario UNO lamenta que un sector de la población no esté tomando en serio las medidas dictadas por el gobierno y habla sobre la cloroquina, el medicamento basado en el árbol de la quina que se evalúa en el mundo como una solución al coronavirus.

—Finaliza el estado de emergencia y el aislamiento social por la aparición del coronavirus en el Perú ¿Debería extenderse extender el plazo o no?

—Es interesante esta pregunta porque justamente el aislamiento social es el punto con el que podemos quebrar el virus. Lamentablemente no se está cumpliendo en muchas partes de la población y eso posiblemente puede hacer que se extienda, con una plazo no muy grande, quizá en 15 días más podríamos tener a personas que están infectadas y que en el camino se han infectado, para poder terminar con la pandemia.

Entonces tendríamos 15 días más para que esos nuevos casos ya puedan dejar de tener el virus en el cuerpo. Estamos con la posibilidad de extender la cuarentena porque la gente no lo ha tomado en serio.

—En los próximos días debe llegar el primer lote de pruebas rápidas, ¿Cómo debe de administrar estas pruebas el Minsa? ¿Debe hacer pruebas masivas o esperar que lleguen los pacientes sospechosos?

—Debería priorizarse a los sintomáticos básicamente y gente que no necesariamente esté grave pero tenga síntomas leves, porque la idea de esta prueba es llegar a personas que tengan algún síntoma. Entonces la idea no es como en el VIH de salir a la calle a pedir a cada uno, acá es ver a quien tenga algún síntoma y hacer el descarte de coronavirus.

Principalmente en los hospitales se va a hacer eso, porque si no imagínese vamos a hacer pruebas a mucha gente pero va a haber mucha gente que no vamos a poder llegar.

—Ha pasado 14 días desde que apareció el primer caso de coronavirus en el Perú, ¿Hay un tiempo estimado para la aparición de casos?

—Lo que ocurre en estos días es al no tener las pruebas se está priorizando la gente más crítica. Al tener más pruebas vamos a tener mucha mayor población “infectada” pero no porque recién aparecieron sino porque recién podemos diagnosticar. Entonces la curva (epidemiológica) si está aumentando y va a aumentar más porque tenemos más pruebas, sin embargo la idea es que la gente que está hospitalizada y la gente que fallece van a ser realmente nuestra forma de determinar cómo va la curva.

Como no tenemos pruebas para todo el mundo solo estamos chequeando los casos positivos, los que han fallecido, estas pruebas todavía tienen que aumentar y la razón es que ahora vamos a poder determinar a los realmente infectados con las pruebas que está viniendo. Para determinar cuánto tiempo falta solamente nos va a servir los enfermos hospitalizados y los que están en cuidados intensivos.

—Las autoridades locales están realizando limpieza con lejía y otros insumos en postes, rejas, pistas, veredas, ¿se elimina así este virus?

— Claro que sí, se dice que los virus pueden quedar en cualquier superficie varias horas, la mayor cantidad es 9 horas, entonces con una solución de lejía de 0.2 % o de hipoclorito del 0.2 % el virus ya no está en la superficie.

Aumentemos la limpieza con lejía, en la casa puede ser con lejía o con una solución de alcohol, con siete partes de alcohol y tres de agua para limpiar los zapatos, las monedas. Lo que hay que fomentar es la prevención, mucha gente dice que no van a alcanzar las camas, los ventiladores, pero caray lo que no piensan es que es mejor que no haya pacientes, hay que cumplir el aislamiento.

—Una peruana que retornó al país en vuelo humanitario tiene 4 meses y medio de gestación ¿Una mujer puede contagiar a su hijo cuando está gestando?

—No, aún es muy prematuro para determinar eso, aun no se ha visto nada. Lo que sí se sabe es que es un grupo que puede tener muchas complicaciones, pero no ha habido muertes, podrá complicarse su caso, no le pasa al bebito. Es una ventaja.

—Existe el medicamento Cloroquina que está siendo probado en Francia y recientemente Estados Unidos, se ha referido a la posibilidad de usarlo contra el Covid-19 ¿Qué se sabe?

— La cloroquina está justamente en el árbol de la quina, en nuestro escudo, se usa como medicación contra la malaria y aparentemente está funcionando, no hay tantos estudios que lo puedan respaldar pero es la que tiene mayor evidencia. Lo que se está haciendo es muchos esquemas con hidroxicloroquina con azitromicina, pero se está viendo que la combinación no funciona, que funcionaría la hidroxicloroquina sola.

Nos hemos enterado que mucha gente esta compra do hidroxicloroquina para abastecerse y también está empezando a escasear. Incluso se está sugiriendo que se use para pacientes críticos, pero ojo no está demostrado al 100 % que funcione, entonces al no tener nada por ahora es una buena alternativa y la tenemos acá por suerte.

ALGO MÁS

Prevención es clave.- Hay mucha gente se preocupa por las vacunas, por los ventiladores, por las camas, pero la gente se preocupa por el resultado final, pero no se da cuenta que lo importante es que no haya pacientes, en la prevención, hay que ponerle con mayúscula, prevención, así no vamos a requerir ventiladores, camas, hay que respetar la cuarentena, no hay que salir y siempre lavarse las manos.

ALEJANDRO ARTEAGA

Editor Actualidad