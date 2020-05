Urgen medidas eficaces

Según el último reporte del Ministerio de Salud, el número de casos positivos del nuevo coronavirus Covid-19 asciende a 141,779 y la cifra de fallecidos se elevó a 4,099. En la víspera la cifra de contagios as­cendía a 135,905 y la de decesos a 3,983, es decir, en las últi­mas 24 horas se procesaron 5,874 casos nuevos y fallecieron 116 personas. Los nuevos registros ponen de manifiesto la precariedad de nuestro sistema de salud que no puede ser achacada a este Gobierno, pues el problema viene de hace más de 25 años.

La verdad es que nuestros hospitales, tanto del Minsa como de EsSalud ya estaban colapsados desde hace mucho tiempo. Solo hay que recordar las colas que se producían años atrás en los nosocomios de la seguridad social para in­tentar conseguir una cita y cuando un suertudo por fin lo conseguía era para ser atendido dentro de tres o cuatro me­ses. Asimismo, las farmacias de hospitales del Minsa desa­bastecidas de medicinas. Los pacientes siempre se han quejado de ello, y siempre se ha ofrecido solucionar el problema, pero nada se ha hecho al respecto.

Epidemias y pandemias siempre las hubo, pero la población del Perú ahora es mucho mayor que antes y las viviendas se construyen cada vez más pequeñas. Las familias numerosas, en los niveles socioeconómicos D y E viven prácticamente ha­cinadas. Una buena parte de la población carece de los ser­vicios de agua y desagüe. Cómo entonces se puede esperar que sigan el consejo de lavarse las manos a cada momento. En nuestro país hay más del 70 por ciento de informalidad; son pocos los que contribuyen con sus impuestos, y después de la pandemia del nuevo coronavirus muchos puestos de trabajo habrán desaparecido.

El problema se va a agravar porque los sectores informa­les de nuestra economía, aquellas personas que viven del día a día, ya se están desbordando y el Gobierno no va a poder obligarlos a quedarse en casa porque a un número importante de familias aún no les ha llegado el bono, ni las canastas, ni ningún otro incentivo, mientras los pagos de alquileres y los servicios de luz, agua, pago de arbitrios municipales y otras tasas se les están acumulando, sin que nadie les garantice a esas familias que dentro de uno o dos meses van a tener ingresos. Al gobierno no le queda otra que amarrarse bien los pantalones y tomar medidas verda­deramente eficaces.