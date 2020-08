Urge claridad y rapidez en el nuevo gabinete

Durante la presentación del nuevo gabinete de mi­nistros, el presidente de la República, Martín Vizcarra, refirió que en los próximos días se llevará a cabo la pri­mera reunión del Pacto Perú, para lo cual invocó a la “vo­luntad y desprendimiento de todos”, dada la grave crisis sanitaria y económica que atraviesa el país.

De acuerdo a lo señala­do por Vizcarra, el Ejecutivo propondrá la construcción de un sistema unificado de salud, garantizar la calidad educativa eliminando la brecha entre la educación urbana y rural, y promover el crecimiento económico sos­tenible y las inversiones.

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA

Pero mientras el discurso oficial aborda medidas gene­rales, algunos especialistas proponen acciones más espe­cíficas para ponerle un freno a la grave crisis generada por la pandemia.

Para el director del Centro de Salud Ex Fundo Naranjal, Jorge Escobar Chu­quiray, la cifras mostradas por el Ministerio de Salud (Minsa) son tan crudas que es imposible negar que vi­vimos un momento crítico de la pandemia. “Y si no se prevé los protocolos y con­troles, podemos tener un problema con un margen aún mayor. Estamos viendo un incremento con relación a la semana pasada de 20% de asistencia por casos de Covid-19”, advirtió.

El galeno acusó una falta de autocrítica en el Ejecutivo y cuestionó la decisión de iniciar la lucha contra el coronavirus prescindiendo del primer ni­vel de atención. “Fue un error fatal, aunque después se haya justificado esta medida en la falta de Equipos de Protección Personal (EPP), medicinas y pruebas rápidas”, agregó.

“Los países que han podido soportar mejor la pandemia han sido quienes iniciaron ac­tividades en primer nivel de atención y luego trasladaron los casos al plano hospitalario. Acá fue desde el inicio de modo hospitalario, y los hospitales fueron un foco infeccioso”, ma­nifestó, por lo que consideró una medida urgente reforzar el primer nivel de atención y dejar de congestionar los hos­pitales ya colapsados.

SEGUIMIENTO A PACIENTES COVID

Además, cuestionó la nor­ma que dispone la reserva de identidad de los pacientes con Covid-19. “Eso en pandemia no tiene sentido. Nosotros pedimos los nombres de los pacientes para complemen­tar con llamadas telefónicas para monitorear, hacerles seguimiento y realizar la teleconsulta”, apuntó, desta­cando además que este tipo de acciones no requieren de grandes presupuestos, sino solo de decisión política.

Escobar invocó además a la “resiliencia” del personal mé­dico en general. “Estamos en una situación de catás­trofe, y hay que trabajar en las circunstancias que nos tocan para poder cumplir el rol de ayudar a la pobla­ción. La falta de EPP no es motivo para quedarnos de brazos cruzados, hay formas de implementar protocolos de protección con distancia social y cuidando el flujo de los centros de atención”, indicó.

BONOS E INVERSIÓN PÚBLICA

Por su parte, el inves­tigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaco­netti, advirtió un escenario sumamente crítico a partir de los actuales indicadores económicos. “En mayo, el INEI daba cuenta de una caída del PBI de 30%, y de seguir así la tendencia de 12.7% a diciembre va a ser mayor”, alertó.

Remarcó también que hay 13 millones de peruanos subempleados, empleados en trabajos informales o que no en­cuentran respuesta en el mercado laboral. En países como Chile o Colombia la situación es menos dra­mática porque se han entregado bonos que fi­nalmente sirvieron para recuperar la economía, porque la gente gasta ese dinero y esa es la forma más segura de reactivar la economía. En nuestro país hubo un bono para 4 meses, y se evidencia que no hay una preocupación central por recuperar la demanda en los sectores populares y el empleo”, sostuvo.

En ese sentido, con­sideró que el Gobierno debería implementar un nuevo bono mensual que reactive la demanda y en consecuencia el em­pleo. Además, destacó la necesidad de programas de inversión pública a fin de generar puestos de tra­bajo, mediante la reacti­vación de las industrias en Pymes y Mypes.

“Lima concentra el 50% del PBI y un 60% de su economía está comprendi­da en servicios, y ahí hay un fuerte desempleo que en la práctica lo vemos en sectores como Gamarra, que puede estar lleno de gente pero pocos son los que compran”, agregó.

MEDIOCRIDAD ESPANTOSA

“Lo que está fallando es el diagnóstico del presidente y de su equipo, que ha demostrado una mediocridad espantosa. Y lo peor, teniendo recursos. Una muestra es que no se ha escuchado cómo se va a resolver el problema de los hospitales y la falta de oxígeno, que en dos meses no ha sido resuelto”, cuestionó.

Finalmente, Manco Zaconetti refirió que “una medida de emergencia para romper el cogollo especulativo financiero, es que el Banco de la Nación se levante como un banco público y preste dinero no solo a los empleados del Estado sino a todos los usuarios, es la única forma de bajar la tasa de interés”.

