UPC lanza “ProtaTech”, programa para emprendedores tecnológicos

La Policía e inspectores de la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías (Sutran) reali­zaron una operación de fiscalización al transporte interprovincial en la carre­tera Panamericana Sur.

La jornada en el marco del plan “Viaje Seguro 2020” busca constatar el cumpli­miento del reinicio de las actividades para trasladar de forma adecuada a los pasajeros en la vía nacional. La superintendenta, Patricia Cama, indicó que sanciona­rán a vehículos que no cuen­tan con autorización para realizar esta actividad. “Si no cumplen con los protocolos vamos a suspender el viaje. Eso va a perjudicar a los pasa­jeros. Los usuarios no deben permitir que no se supere el aforo permitido”, dijo.