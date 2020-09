Una prueba de fuego para el TC

Tras la argumentación jurídica hecha en horas de la mañana por el abogado Roberto Pereyra, defensa del presidente Martín Vizcarra, el Congreso de la República rechazó anoche la moción de vacancia presidencial, que solo obtuvo 28 votos a favor de los 87 que eran necesarios para la aprobación. Con dicho resultado, el Parlamento devuelve la estabilidad económica y tranquilidad política al país, en circunstancias difíciles a raíz de la pandemia del Covid-19.

La votación fue tan contundente como los argumentos que demolieron la pretensión de un grupo de congresistas. A diferencia del magro resultado de anoche, la admisión a debate había sido aprobada por 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. No obstante era un indicio de que no tendría la más mínima posibilidad de superar la valla de los 87 votos que exige la votación calificada.

Era previsible pues que el Congreso no aprobara la moción de vacancia presidencial porque, en primer lugar no tuvo un trámite regular y, en segundo término, no estaba sustentado en hechos probados, sino en unos audios cuyo trámite no siguió los canales regulares del Parlamento, sino que fueron entregados por el Congresista Edgar Alarcón al titular del Poder Legislativo, Manuel Merino de Lama para que este los ponga a consideración del pleno.

Durante su exposición, el abogado Roberto Pereira argumentó que la vacancia presidencial debe sustentarse sobre la base de hechos definitivos y corroborados y no sobre presunciones que se investigan. No obstante, durante el debate de los congresistas tras la exposición de Pereira, todo el país ha podido observar el pobre nivel de muchos parlamentarios que inclusive desconocían los protocolos del Congreso para este tipo de procesos, pues hasta criticaron que el presidente Martín Vizcarra no se haya quedado para responder durante el debate.

Después de lo ocurrido anoche en el Parlamento, es necesario que la Fiscalía complete su trabajo y determine responsabilidades entre algunas personas que eran del entorno de Vizcarra y ahora están implicadas en el escándalo. El Jefe de Estado, por su parte, haría bien en dar todas las facilidades del caso al Ministerio Público para que realice las investigaciones pertinentes porque debe aclararse si usó el aparato del Estado para obstruir a la justicia, lo cual tendría relevancia penal según los abogados. Por lo demás, Alarcón y Merino hicieron tremendo papelón

