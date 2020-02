¿Una mina metálica en zona de represamiento y trasvase de aguas para millones de limeños?

José Carlos Mariátegui ha escrito que:

“González Prada no interpretó este pueblo, no esclareció sus problemas, no legó un programa a la generación que debía venir después. Mas representa, de toda suerte, un instante -el primer instante lúcido-, de la conciencia del Perú”.

El 5 de enero de 1844, nació en Lima el ensayista anarquista y gran escritor, José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa, quien con el tiempo firmará como Manuel González Prada o Manuel G. Prada –y que muchos sólo conocerán como Prada-. Descendiente de una vieja familia aristocrática y de raíces hispánicas, fue educado como su clase social lo imponía. Pero, con el tiempo, decidió separarse de su extracción de clase y convertirse en la voz de las grandes masas de peruanos que no tenían voz, en el escritor de los que no sabían leer ni escribir, en el defensor de los derechos que no tenían ni derecho de defenderse.

En 1904, escribió:

“Existe una alianza ofensiva y defensiva, un cambio de servicios entre los dominadores de la capital y los de provincia: si el gamonal de la sierra sirve de agente político al señorón de Lima, el señorón de Lima defiende al gamonal de la sierra cuando abusa bárbaramente del indio. Pocos grupos sociales han cometido tantas iniquidades ni aparecen con rasgos tan negros como los españoles y encastados en el Perú. Las revoluciones, los despilfarros y las bancarrotas parecen nada ante la codicia glacial de los encastados para sacar el jugo a la carne humana. Muy poco les ha importado el dolor y la muerte de sus semejantes, cuando ese dolor y esa muerte les ha rendido unos cuantos soles de ganancia. Ellos diezmaron al indio con los repartimientos y las mitas; ellos importaron al negro para hacerle gemir bajo el látigo de los caporales; ellos devoraron al chino, dándole un puñado de arroz por diez y hasta quince horas de trabajo; ellos extrajeron de sus islas al canaca para dejarle morir de nostalgia en los galpones de las haciendas; ellos pretenden introducir hoy al japonés (cuando en el Perú se habla de inmigración, no se trata de procurarse hombres libres que por cuenta propia labren el suelo y al cabo de algunos años se conviertan en pequeños propietarios: se quieren introducir parias que enajenen su libertad y por el mínimum de jornal proporcionen el máximum de trabajo.) El negro parece que disminuye, el chino va desapareciendo, el canaca no ha dejado huella, el japonés no da señales de prestarse a la servidumbre; mas queda el indio, pues trescientos a cuatrocientos años de crueldades no han logrado exterminarle; ¡el “infame” se encapricha en vivir!” (Nuestros Indios)

Se resume –en forma breve, pero contundente- la situación sociopolítica y económica de diferentes grupos sociales que conformaban las clases dominadas del Perú de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Los indígenas, los negros, los chinos fueron grandes grupos humanos sometidos por el poder político y económico que ejercía una minoría enquistada en el poder desde tiempos coloniales. Es la explotación del hombre por el hombre. La explotación de la clase dominante sobre las grandes masas trabajadoras. Empezó a construir el discurso social que lo caracterizará en los años posteriores: el Anarquismo.

Manuel González Prada no escribe novelas donde “reivindica” a los indígenas; por el contrario; sus textos son una denuncia clara y directa de la explotación como el origen de la pobreza. Es por ello que, muchos intelectuales se inclinan por estudiar las novelas de la época y rehúyen aproximarse a sus textos. Es mucho más cómodo escribir sobre la ficción que sobre la realidad. Y mucho más cómodo aun cuando esa ficción sólo sirve para ocultar el contenido de clase de lo escrito.

Como anarquista y anticlerical, señaló que:

“Esclavizarse por razón de política vale tanto como someterse por causa de religión: esclavos de una casaca o de una levita da lo mismo que siervo de una sotana o de un hábito. Reconocer la omnipotencia de un Parlamento es, acaso, más absurdo que admitir la infalibilidad de un concilio: siquiera en las magnas reuniones de los clérigos ergotizan y fallan hombres que saben latín y cánones, mientras en los congresos divagan y legiferan personajes que a duras penas logran recordar cuántos dedos llevan en cada mano”. (El Estado 1904).

Como militante de las ideas anarquistas de su época, Manuel González Prada rechazó al Estado y a la política por considerarlas formas de alienación del ser humano, que finalmente le arrebatarán su libertad. De igual manera, rechazó la religión y se convirtió en un ferviente anticlerical. Asumió un anarquismo teórico que sostuvo la idea de un Estado como institución política y social al servicio de la clase dominante. Rechazo a los Poderes del Estado y otras formas de institucionalidad que signifiquen control legal de una minoría sobre las grandes mayorías.

Además, estas formas de autoridad transforman al hombre en un dictador. Por ello anotó que:

“Según los antiguos, el poderoso Zeus, al arrebatarle la libertad a un hombre, le quitaba la mitad de su virtud. Muy bien: perdemos lo más grande y lo mejor de nuestro ser al sufrir el oprobio de la esclavitud; pero ¿qué ganamos desde el instante que ascendemos al rango de autoridad? Cojamos al ente más inofensivo, otorguémosle la más diminuta fracción de mando, y veremos que instantáneamente, como herido por una vara mágica, se transforma en un déspota insolente y agresivo…Pocos, poquísimos hombres conservan en el mando las virtudes que revelan en la vida privada. La piedra de toque para valorizar a un alma no debemos buscarla en el infortunio sino en el poder: encumbremos al justo, y en la cima le descubriremos imperfecciones que no le notábamos en el llano…Nada corrompe ni malea tanto como el ejercicio de la autoridad, por momentánea y reducida que sea. ¿Hay algo más odioso que un niño vigilando a sus condiscípulos, que un sirviente haciendo el papel de mayordomo, que un jornalero desempeñando el oficio de caporal, que un presidiario convirtiéndose en guardián de sus compañeros? Si alguacil, si nada más que sustituto de alguacil pudiéramos nombrar al inerme gusano, al punto lograríamos metamorfosearle en víbora”. (La Autoridad 1904)

Son muchos los que piensan encontrar en González Prada una invitación al caos y al desorden. Nada más alejado de la realidad. Su obra es de contenido crítico extremo. Pero, a su vez, propone realizar todo lo contrario a lo que el sistema impone. Presentó a la Anarquía como un sistema donde no existirán explotados ni explotadores. Donde las clases trabajadoras lograrán su ansiada liberación.

Por ello, José Carlos Mariátegui sentenció que:

“Los jóvenes distinguen lo que en la obra de González Prada hay de contingente y temporal de lo que hay de perenne y eterno. Saben que no es la letra sino el espíritu lo que en Prada representa un valor duradero. Los falsos gonzález-pradistas repiten la letra; los verdaderos repiten el espíritu”.

175 años después, mucho de ese espíritu duradero de Manuel González Prada es necesario para vencer los grandes problemas del país.

AUGUSTO LOSTAUNAU MOSCOL