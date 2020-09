Una medida necesaria

Razón no le falta a la analista Giovanna Peñaflor al recordarnos que las próximas elecciones generales que se realizarán el 11 de abril de 2021 serán atípicas. En verdad que así será y no solo por los efectos de la Pandemia de Covid-19, sino por el corto tiempo del que dispondrán los candidatos para realizar sus campañas electorales con la finalidad de dar a conocer sus propuestas. Actualmente los electores están en otra por los múltiples problemas que les ha generado el virus, desde la falta de ingresos hasta el tema de la salud que es una verdadera incógnita.

De hecho que los aspirantes al sillón presidencial no podrán gozar del contacto con sus electores, pues están prohibidas las concentraciones están prohibidas, aunque desde hace mucho tiempo que los mítines han perdido el encanto de antaño. La también directora gerente de Imasen ha comentado, sin embargo, que en esta oportunidad los debates electorales televisados jugarían un papel muy importante para que la ciudadanía reciba información directa y planes de gobiernos de sus propios candidatos.

Empero, desde hace muchos años, los debates televisados entre candidatos han pasado sin pena ni gloria y muchos electores han terminado decidiendo su voto en la fila de los locales electorales. Gran parte de la culpa la tienen los partidos políticos por no haberse ocupado de seguir manteniendo contacto de una u otra forma con el electorado. Esta tarea ahora ha quedado en manos de las rede sociales, no obstante que no garantizan un voto informado, pues generalmente basan sus estrategias en destacar los errores de los rivales políticos, amén de la guerra sucia que nunca falta en estas contiendas.

Sería bueno, que los medios de comunicación no dejen pasar el tiempo y empiecen a proporcionar toda la información posible sobre los candidatos y sus propuestas para que así, los electores vayan formándose una opinión aunque sea mínima. Hay que recordar, también, que de los seis meses y días que faltan para la realización de los comicios hay que descontar los días festivos de la Navidad porque en esas fechas la gente en lo que menos piensa es en las elecciones. Tampoco hay que confiarse en que ad portas de los comicios los debates televisados ayuden mucho. En otras palabras, en el tema electoral no habrá una nueva normalidad.