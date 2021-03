Una bebida inteligente para eliminar la resaca

La marca ha logrado que los cristales Swarovski ya no sean una exclusividad de pocos, sino al gusto de muchos, pues sus modelos son 100% personalizados y a precio accesible.

Cuando llegó la crisis debido a la pandemia muchas puertas se cerraron a nivel laboral, pero otras personas gestionan su propio negocio basado en el descubrimiento de sus talentos, haciendo de esto una manera de vivir.

Un caso muy simpático es el de Diana Domínguez, creadora de “Ámate”, una marca de joyas hechas manualmente y a nivel personalizado al mínimo detalle para mujeres y niñas.

“Los clientes plasman sus ideas y yo las hago realidad, pues la mayoría de modelos que publico es por pedido, no porque tenga un molde o una línea definida. Las chicas me piden algo que ven en internet y me lo mandan para poder desarrollarlas”, comenta Diana.

El material que se usa para crear las joyas es el cristal Swarovski, que empezó a importar desde Austria en diversos tamaños y formas, aunque pocos saben que esto era posible porque en Lima hasta el momento hay un solo proveedor.

El valor de estos cristales se basa en la cantidad de cortes, lo cual hace que brille de una manera especial, además, de la durabilidad que tiene, es por eso el valor un poco alto.

En el mercado lo que observó Diana es que el cristal siempre iba dirigido para personas de un nivel socioeconómico muy alto, debido a que estos elementos eran acompañados en diseños que incluían la plata y el oro, por lo que se vuelve caro, y a veces, inaccesible.

Analizando esto, pensó en que podía hacer pulseras de hilo con incrustaciones de estos cristales, sin llegar a costar tanto y romper esos paradigmas de porqué alguien de clase media pujante no pueda lucir una joya así de manera personalizada.

“Hubo un tiempo que iba a estas tiendas exclusivas no podía comprarme una, y me vi reflejada en ellas y decidí crear un concepto así, basado también en mi experiencia”, destaca Diana, quien también es abogada especialista en derecho de familia llevando casos de mujeres que han sido violentadas, entonces, es que surge la palabra “Ámate” para motivarlas y valorarlas, junto a esto, se une el concepto de engreírlas para que tengan algo a su gusto y medida.

Este emprendimiento se concretó en pandemia debido que ella quería motivar a las mujeres e inició con un perfil en Instagram con mensajes motivacionales, a la par, durante el primer confinamiento ella decidió dar rienda suelta a su creatividad, entonces, encuentra una bolsita de estos cristales que había traído de un viaje a Italia y con el que se haría joyitas para lucirlas.

Publicó sus primeras creaciones en su red social y a sus seguidoras les gustaron mucho e iniciaron las preguntas de si es que las vendía.

Aparte, tenía mucho conocimiento de los trabajos manuales, pues su mamá era una gran costurera y le había enseñado desde pequeña a elaborar la pedrería de los vestidos de novia.

Una pulsera llena de cristales Swarovski en “Ámate”, puede costarte hasta S/60, dependiendo de los accesorios que quieras incluir como dijes y otros detalles. Un precio realmente accesible para todas las amantes de estas joyas con destellos irrepetibles.

Los clientes están contentos con el trato, pues ha demostrado que tiene paciencia para poder entenderlas a la hora de decidir el modelo final. Hasta ahora sigue ejerciendo su carrera de derecho siendo socia del estudio jurídico Tarazona & Asociados.

Asimismo, “Ámate” llega a nivel nacional utilizando los servicios de courier y deliverys, en ambos casos se usan los protocolos de Bioseguridad.

Para contactarla, pueden buscar sus redes sociales en Instagram como www.instagram.com/AmatePrimero.pe, en Facebook como www.facebook.com/amateprimero.pe y al whatsapp 987 195 757.

Por: Elizabeth Zamora

@estiloyesoterismo