Un peligroso contendor se lanzó al ruedo

Habla el estratega de la campaña electoral de Solidaridad Nacional.

Es muy raro un político que acepte ser de derecha. Y Rafael López Aliaga, secretario general y estratega de la campaña electoral de Solidaridad Nacional, no podía ser menos y en esta entrevista se declara “de centro izquierda” y va más allá. Afirma que su partido tiene una ideología pragmática y toma lo mejor de la izquierda y de la derecha y dice que el modelo económico neoliberal no es inmutable y necesita ser regulado con medidas como las de fijar límites para los intereses a las tarjetas de crédito y establecer un monto mínimo y decoroso de pensión de jubilación. Niega que su lista de candidatos se haya convertido en parapeto de fujimoristas y afirma que se trata de excongresistas que eran invitados del fujimorismo y ahora son invitados de SN. Y afirma que él hace tiempo que deslindó del fujimorismo, aunque defiende a Keiko de las graves acusaciones que le hacen. No niega ni acepta el pasivo que deja el exalcalde Luis Castañeda, con serias denuncias de corrupción, pero le atribuye méritos y le entristece la situación en la que se encuentra.

—— ¿Carga usted con todo el pasivo de las serias acusaciones que hay contra el exalcalde Luis Castañeda? ¿Es usted su heredero?

— Vamos por partes. Soy secretario general del partido, que ya tiene 20 años de existencia. Yo he empezado como militante de base, he ido aprendiendo la ideología solidaria, he sido partícipe de todo su desarrollo al servicio de los que más lo necesitan. He aprendido mucho de Lucho Castañeda. Lamento la situación que atraviesa, él ha pedido ya licencia de manera indefinida y me ha tocado asumir el rol de secretario general de Solidaridad Nacional. Pero sí soy heredero de toda la ideología solidaria que la considero de centro-izquierda, porque SN mantiene una vocación de servicio a la gente más lo necesita, con logros como las escaleras solidarias, los hospitales de la solidaridad, los clubes para la gente necesitada, las zonas de recreación, como el Parque de las Aguas; los centros de acogida solidarios, las casas solidarias, creadas por nuestro partido. Yo creo que todo aquello que Lucho ha creado, lo estamos ya desarrollando la gente que él ha formado y yo soy parte de esa generación. Yo no soy juez para juzgarlo, pero con Lucho no se ha aplicado la misma vara que con gente que le ha robado al Perú 25 mil millones de dólares, los Odebrecht, los Graña y Montero y otros que le han robado al país.

— Pero usted como católico debe saber que “el pecado de uno no hace santo al otro”

—Pero como buen católico también considero que la justicia debe ser igual para todos, no debe ser selectiva.

— ¿Se refiere a que otros están presos y Castañeda no?

— Hay otros que están sin ninguna investigación abierta. La señora Mendoza no está investigada, la señora Glave, que ha sido brazo derecho de la señora Villarán, tampoco, como el señor Rey. Se trata de gente que ha estado gravemente comprometida en grandes desfalcos a la ciudad de Lima y están tranquilos. ¿Usted cree que la señora Villarán ha hecho solita todo lo que ha hecho?

— Usted no habla nada de los casos de corrupción del fujimorismo, de la señora Fujimori, que están muy documentados…

— No soy tampoco juez ni abogado de la señora Fujimori, sí me parece que la señora Fujimori tiene que explicar los aportes de campaña que recibió, sin ser funcionaria pública, sino solo candidata y que recibió cuando no era delito, pues es delito solo desde hace unos meses…Pero de eso tendrá que responder la señora Fujimori.

— Usted puede decir que nada tiene que ver con ella, pero en la lista de su partido hay conocidos fujimoristas…

— Pero es gente que no eran fujimoristas, eran invitados, ninguno es militante de Fuerza Popular y los hemos invitado porque hemos visto que se trata de gente valiosa, porque veo el peligro del chavismo, veo el chavismo metido en nuestro país, a través de Cerrón, de la señora Mendoza…

— El 2006, el fantasma del chavismo; el 2011, el fantasma del chavismo; el 2016, lo mismo. ¿Otra vez el fantasma del chavismo? ¿Usted piensa que sea posible seguir asustando a la gente con ese fantasma?

— Mire, para mí el chavismo es lo peor de lo peor, es quitarle la libertad a la gente y hacerla vivir con una cajita racionada de comida, como en Cuba. Un país tan rico como Venezuela se ha cubanizado completamente y yo conozco la experiencia de muchos venezolanos que se han ido al Perú y otros países huyendo de una dictadura.

— ¿Usted cree que el electorado, que ha expresado de diversas maneras sus deseos de cambios, sigue creyendo en el fantasma del chavismo?

—Pero el peligro está presente, la “brisa bolivariana” está en Chile ahorita, ha destrozado a Chile y Perú puede ser el siguiente, cuidado, porque el nuestro es el mismo modelo que el de Chile.

— ¿Está usted diciendo que el modelo económico es inmutable?

— No, para nada. Pero, le explico, a Rosa Bartra la convocamos porque en domina el capítulo económico de la Constitución, que tiene muchos puntos por legislar, para evitar precisamente lo que sucede en Chile. ¿De qué esta harto el pueblo chileno? Del modelo liberal que ha caído en el libertinaje, sin que se proteja a la gente…

— Como acá…

— Como acá, donde un banco mexicano cobra intereses por 240 por ciento al año, a una persona que solo tiene una tarjeta de crédito. Eso hay que cortarlo en seco con un marco regulatorio…

— Pero sus socios fujimoristas, sus amigos fujimoristas, están planteando que no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa la llamada libertad económica…

— Yo no soy fujimorista, he hecho el deslinde con el fujimorismo muchas veces, somos un partido muy distinto al fujimorismo, somos gente que ha trabajado genuinamente por la gente más necesitada. Hemos llegado a tener una aprobación de 60, 70 por ciento. Para mí el capitulo económico no es inmutable, yo no soy un fanático.

— ¿Acepta cambiar el capítulo económico de la Constitución? Si es así, lo van a linchar sus aliados fujimoristas o exinvitados fujimoristas, como usted dice..

— No son candidatos fujimoristas, son candidatos solidarios y han sido invitados con claras condiciones. Nosotros tenemos en nuestro ideario muy claro qué queremos hacer con el capítulo económico. Si no se alinean con lo que plantea nuestro partido, no van a tener mucho futuro acá. Nosotros vemos que hay una violación a los derechos de la gente en el capítulo económico. Tiene que haber una regulación de la tasa de interés por las tarjetas de crédito y los préstamos, como se hace en Estados Unidos, en Colombia, en México, donde hay un tope, no se le puede sacar el ancho al cliente, es un abuso…

— Aterrice su propuesta, ¿cómo lo haría?

— El mecanismo sería que ese banco que cobra 240 por ciento, al deudor que ha pagado puntualmente sus seis primeras cuotas con ese interés, se le baja el interés a 40 o 30 por ciento, como premio por ser buen pagador. No puede seguir el libertinaje, tampoco en lo tocante a las AFP, para las que planteamos que se defina un monto mínimo de pensión que recibirán los aportantes. No puede ser que después de aportar 30 o 40 años los aportantes tengan una pensión ridícula. Para eso está Rosa Bartra.

— Pero ella nunca presentó ninguna iniciativa que afecte a las AFP…

— Pero ahora está en otra ideología, una ideología más profunda que ella ha asumido, al igual que Yeni Vilcatoma, que ha asimilado nuestro planteamiento de cadena perpetua para los corruptos, algo que se aplica por ejemplo en Singapur. Insisto: nosotros no tenemos la ideología fujimorista, la nuestra es una ideología realista, pragmática, que ve la realidad, los modelos que hay en otros países. Yo estoy de acuerdo con la economía libre, pero con intervención del Estado, con regulación inmediata, en especial para las AFP y los bancos. Y le quiero decir algo más sobre mi deslinde del fujimorismo, hay dirigentes fujimoristas que me han llamado para decirme que deje de atacarlos. Yo siempre he dicho que Montesinos era corrupto, yo he sido su víctima.

— Usted me dice que no es de derecha, pero es del Opus Dei, es uno de los promotores del movimiento “Con mis hijos no te metas” y tiene exparlamentarios fujimoristas en sus listas de candidatos

— Soy del Opus Dei, a mucha honra, pero el Opus Dei no tiene ninguna injerencia en mi pensamiento político. En los estatutos del Opus Dei está cLarísimo que cada persona tiene libertad absoluta en lo que es política y en su vida profesional. Y yo tampoco aceptaría lo contrario, que me sujeten a un dogma. Quienes me conocen lo saben. No me pueden etiquetar como derechista por ser del Opus Dei.

Me mantengo dentro de la visión solidaria que tengo desde hace más de 20 años y que ha sido exitosísima para Lima, que ha dado al mejor alcalde del Perú y que tiene como candidata a la señora Bartra, que es la mejor congresista de la historia del Perú y no soy de derecha, soy pragmático y si veo algo bueno en la izquierda, lo voy a tomar, y si lo veo en la derecha, lo voy a tomar. Ser pragmático es lo actual. Los chinos comunistas ya no son ni de izquierda ni de derecha, porque toman lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. No importa el color del gato, con tal que cace ratones.

— ¿Qué otras propuestas tiene Solidaridad Nacional para el electorado?

— Tenemos temas que son resultado del análisis solidario de lo que la gente está sufriendo hoy en el Perú. Yo soy pragmático, trabajo para servir a la gente: Lucha completa contra la corrupción, cadena perpetua para los corruptos; cambios regulatorios en la economía; mayor seguridad ciudadana, que los policías que ahora hacen trabajo de oficina, control de tránsito y seguridad de instalaciones estratégicas, salgan a patrullar las zonas más bravas, donde no hay policía. Que el Ejército se haga cargo de cuidar las instalaciones estratégicas. Así tendríamos 80 mil policías liberados para combatir la delincuencia. Y si se le pide al policía que trabaje más, hay que pagarle más.

En salud, tenemos la exitosa experiencia de los Hospitales de la Solidaridad, donde una consulta cuesta ocho soles, cuatro para el médico y cuatro para financiar el sistema, que funciona solo y que ha sido reconocido y premiado internacionalmente y que por miopía política o celo político no se ha implementado a nivel nacional. Y estamos planteando tener por lo menos un hospital solidario en cada distrito de Lima y en cada provincia del país. No es difícil de hacer, se instalan en contenedores, rápidamente, y cada médico trae los equipos. Estamos hablando de cosas fáciles de hacer. Tenemos 20 años de experiencia, haciendo gestión municipal exitosa con proyección nacional, que se puede replicar nacionalmente. En Educación, creemos en modelos distintos a los actuales.

— ¿Qué opina del gobierno del presidente Martín Vizcarra?

— El gobierno actual es el peor gobierno de la historia del Perú. La inversión en infraestructura pública llega apenas al 40% de lo presupuestado. A fin de año van a tener que devolver aproximadamente el 60% del presupuesto para infraestructura. Con todo ese dinero se puede hacer muchísimo, va a haber superávit fiscal. El nuevo Congreso debe aprobar el presupuesto de 2021 para usar ese tremendo superávit y destinarlo a construir colegios dignos, con techo, agua, desagüe; dotarlos de tecnología, con Internet y programas de enseñanza de Internet, escuelas virtuales donde el profesor supervisa, apoyado por la tecnología.

Otro tema que planteamos es que no se puede estar distribuyendo cartillas educativas en las que se le dice a niños de 5 años que una niña puede tener pene -yo tengo las gráficas, para que nadie me diga que estoy inventando- y otra cosa que hacen es hablarles de “Caperucito rojo”, cambiándole de sexo a la Caperucita Roja, y hablarles de sexo anal…

— ¿Usted garantiza que la bancada que logre elegir Solidaridad Nacional no va a sumarse a la reconstitución del fujimorismo?

—Le respondo con un ejemplo clarísimo: Yeni Vilcatoma está pidiendo que Keiko se retire de la política. Y otra congresista que como invitada integró la bancada fujimorista, Nelly Cuadros, está invitada con nosotros por su defensa clarísima de la familia y de la infancia.

-Es difícil de creer…

— No son fujimoristas, eran invitados en Fuerza Popular y ahora son invitados nuestros y si yo veo que tienen una conducta consecuente, van a ser militantes solidarios. Quienes sean elegidos congresistas, de hecho, van a ser invitados a integrar nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Y contamos también con otras personalidades de valía como el expremier Luis Solari, una personalidad democrática.