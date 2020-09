Un enfoque preventivo

La adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, asegura que el enfoque preventivo es el camino que deben seguir las políticas para luchar contra la violencia de género. Por ello, destaca que se haya dado un programa presupuestal multisectorial orientado a resultados para este año. Sin embargo, critica que no haya una coordinación entre las entidades a cargo para ejecutar las acciones planteadas. “Ha habido problemas que se han identificado entre los juzgados y las fiscalías especializadas, por ejemplo. No estaban trabajando en conjunto. ¿Cómo bajamos la violencia si priorizamos zonas distintas donde trabajar?”, precisa. Un problema similar se registra en las comisarías. Algunas mujeres han denunciado que la policía no atiende a tiempo sus denuncias.