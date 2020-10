Un clásico con poco brillo

En el complemento de la sexta fecha de la Premier League, destaca hoy sábado el partido que animarán desde las 11:30 a.m. en Old Trafford, los elencos de Manchester United y Chelsea, quienes necesitan sumar los tres puntos, para no alejarse de los lugares de vanguardia.

Ambos vienen de tener actividad a mitad de semana por la Champions League. Chelsea igualó en casa ante Sevilla 0-0, mientras que el United logró un gran triunfo en sus visita al PSG en Francia 2-1.

Solo dos puntos los separan a ambos en la tabla de posiciones (8-6 en favor del Chelsea), pero anímicamente llega mejor el United por lo ofrecido en la Champions League.

Completan la jornada sabatina estos cotejos. 06:30 a.m. West Ham-Manchester City; 09:00 a.m. Fulham-Crystal Palace y 14:00 p.m. Liverpool-Shefie4ld United. Ayer abriendo la fecha, Leeds United goleó de visitante al Aston Villa 3-.0.