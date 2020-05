Trump quiere cerrar la red social Twitter

Los ministerios de Ener­gía y Obras Públicas de Chi­le, confirmaron, ayer lunes, mediante comunicado de prensa que los ministros, Juan Carlos Jobet y Alfredo Moreno, dieron positivo al nuevo coronavirus.

Por su parte, el Minis­terio de Energía manifestó que Jobet inició el pasado 23 de mayo cuarentena pre­ventiva bajo observación médica, tras ser infectado por la Covid-19.

Según el comunicado, Jobet obtuvo síntomas leves que conllevaron a una rá­pida intervención médica para evitar la propagación entre los encargados del despacho ministerial.

“Hoy di positivo por Covid-19. Como indica la autoridad sanitaria estaré en cuarentena para no con­tagiar a los demás” aseve­ró Jobet, en su cuenta de twitter.

Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas informó que Alfredo Moreno, res­ponsable de la institución, también dio positivo a la prueba de detección de co­ronavirus e igualmente se encuentra en aislamiento sanitario.

“He sido notificado que el examen de Covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortu­nadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria, continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el exa­men” dijo Moreno, a través de su cuenta de Twitter.