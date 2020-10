Tres consejos para realizar compras presenciales de manera segura

Los estudios vía online se han mantenido durante todo el año, una situación generada por la crisis del Coronavirus a nivel mundial, ante eso, las formas han cambiado, sobre todo cuando se habla de estímulos y de técnicas de aprendizaje dirigida a los escolares.

El reto también es para los padres, los que siguen tratando de lidiar con esta nueva realidad y lograr estabilidad en el hogar. Entre tantos retos, está el improvisar un espacio donde los pequeños de casa puedan continuar con sus clases.

Sobre este tema es Gloria Dioses, especialista en decoración y diseño de interiores, de la plataforma Styla ( https://www.styla.com.pe/ ), brinda consejos para crear un espacio adecuado que les permita a los menores estudiar y hacer sus tareas con la comodidad y funcionalidad que esto requiere.

Asignar un espacio para recibir las clases: Esto dependerá mucho de la edad y las características del niño, ya que, si un niño es muy distraído, lo ideal es elegir un espacio apartado, dónde no se tenga cerca la televisión, videojuegos o juguetes que llamen su atención.

En el caso de que el niño sea muy pequeño y requiera de ayuda o supervisión, este espacio debe ubicarse cerca de un lugar donde el padre transite.

2. Adecuar un espacio cómodo: se refiere a una silla adecuada para este espacio. Deberán averiguar sobre un asiento ergonómico, de preferencia, y no una silla del comedor. Y si fuera el caso colocar una almohada en ese asiento para mayor comodidad. No es bueno que el niño este en clases online recostado en un sillón o la cama, porque es posible que no termine la clase o que se relaje y se duerma.

El espacio debe ser práctico y funcional: La mesa de trabajo debe ser lo más parecido a una carpeta y estar a la altura de su cintura para asegurar su comodidad. La pantalla de su laptop o computador debe estar a 50 centímetros de distancia para cuidar su vista y procurar tener un filtro protector.

La importación de la iluminación y la ventilación: Esto asegurará la capacidad de atención y resistencia física, además de reducir la fatiga. Mientras que la ventilación proporciona comodidad y mayor energía, pues mientras fluya el oxígeno habrá mejor estado de ánimo.

Mesas o escritorios limpios y con lo necesario: No se debe sobrecargar la mesa de trabajo, solo tener lo que se va a requerir en el momento, además, siempre esa área debe estar limpia.

Planificar el material de estudio: Aquí solo hay que simplificar, pues solo es necesario tener en mesa las asignaturas del momento, así como contar con los útiles esenciales como lápiz, borrador, regla, entre otros. Es importante que los estudiantes cuenten con una agenda que los ayude a planificarse y anotar las tareas a realizar, esta agenda puede ser un cuaderno expuesto o tipo almanaque para que siempre esté a la vista

Organizadores de colores: Esto ayudará a seleccionar los cuadernos, libros y materiales escolares, esto ayudará mucho a acortar tiempos.

Decorar de acuerdo al gusto del niño: Las imágenes u otros accesorios decorativos que aportarán la personalidad del niño en el lugar, es para que se sienta motivado y cómodo, pero se debe evitar que este sea un elemento distractor.

El color de las paredes del ambiente: Aquí se debe elegir los tonos blancos o derivados como beiges o celestes en tonalidades bajas, porque da iluminación al lugar, ya que la luz y claridad no les genera cansancio.