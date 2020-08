Tremenda denuncia

Alianza Lima informó en su página web que la 29° Fiscalía Provincial Penal de Lima “ha formalizado la denuncia penal contra los presuntos responsables de la invasión a Matute”. Este hecho ocurrió el 10 de setiembre del 2019 por integrantes de la Iglesia El Aposento Alto.

Nicanor Santana Leiva, Sandro Balvín Sáenz y Sergio Astuvilca Herrera fueron de­nunciados por la 29° Fiscalía Provincial “como presuntos coautores del delito contra el patrimonio, en las mo­dalidades de usurpación agravada y daños agravados, contra Alianza Lima”, dio a conocer el mismo club. Otras seis personas también fueron denunciadas como presuntos cómplices de los mismos ilícitos penales.

“El Código Penal vigente sanciona con pena privativa de libertad no menor de dos y no mayor de cinco años a los responsables del delito de usurpación. El delito de daños, en su forma agravada, está tipificado con pena pri­vativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años. Asimismo, los responsables del delito de disturbios reci­birán una pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años”, infor­mó Alianza.

Por último, el equipo ín­timo indicó que la 29° Fisca­lía Provincial ha solicitado al juez especializado en lo penal que “imponga man­dato de comparecencia res­tringida contra los acusados durante el proceso judicial”. Mientras que el Ministerio Público “solicita el embargo preventivo de los bienes de los denunciados”.