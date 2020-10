Trabajadores mineros exigen fin de jornadas laborales abusivas

Tras la denuncia presentada por el Ministerio Público, el 39º Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió a inicios de mes pasar en calidad de procesada con comparecencia a Mónica Yanet Ríos Torres, ex vicedecana del Colegio de Enfermeros del Perú (CEP), por considerar que existen los suficientes elementos de convicción sobre la presunta comisión del delito de usurpación de función pública.

La convicción del Juzgado Penal para admitir la denuncia formalizada de la Fiscalía recae en las declaraciones de la ex vicedecana, removida del cargo desde el 4 de septiembre de 2019 y quien afirmó auto atribuirse la función pública de Decana Nacional, tomando esa posesión y arrogándose ese cargo por mandato de 16 Decanos Regionales, además de la ex – Secretaria I y el ex – Vocal II, los mismos que serían citados para el juicio oral a petición del abogado defensor de la ex – Vicedecana.

Así, indicó el asesor legal del ente colegiado, siguiendo esa línea de investigación y de ser tomado como cierto su testimonio que la autoría intelectual del delito recae en los 16 Decanos Regionales, la ex – Secretaria I y el ex – Vocal II, Ríos podría ser juzgada como partícipe del delito y queda a criterio del Juez Penal iniciar nuevo juicio oral contra los autores intelectuales en perjuicio del Colegio de Enfermeros del Perú, que presuntamente habrían obligado a la ex – vicedecana actuar ilegalmente y anti estatutariamente.

Hay que recordar que la función pública comprende a toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la Administración Pública, como es el caso de los cargos directivos de los distintos colegios profesionales, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Además, es indispensable que estas actividades se encuentren establecidas en leyes o reglamentos.

En este marco, la defensa legal del CEP señala que la Fiscalía y el Poder Judicial reconocieron, de acuerdo a la información de la Superintendencia Nacional de Registro Públicos (Sunarp), que Liliana Del Carmen La Rosa Huertas es la Decana Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, cargo que ejerce de manera legítima por el periodo 2018-2021. Finalmente, en el proceso judicial en curso se incorporó como parte civil afectada el Colegio de Enfermeros del Perú.