Trabajadoras del hogar ahora estarán protegidas por ley

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

lachecha@yandex.com

La Comisión de Investigación Preliminar de la Oficina de Control Interno (ODCI) del Ministerio Público, dispuso la apertura de una indagación preliminar de oficio contra la fiscal provincial provisional Rocío Sánchez Saavedra, integrante del Equipo Especial del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto ‘, y contra la fiscal adjunta provincial provisional Lily Romualdo Jaque, integrante del Equipo Especial Lava Jato, por la presunta comisión de infracciones administrativas en el ejercicio de sus funcionas.

Asimismo, como parte de la medida de la ODCI se dispuso «solicitar a las fiscales cuestionadas», en un plazo de 5 días hábiles, presentar sus informes de hechos adjuntando los medios probatorios que consideren necesarios para sustentar sus versiones.

Esto, debido a una conversación difundida por el dominical Panorama que reveló que Carlo Magno Salcedo dirigente del Partido Morado le consultó a la fiscal Sánchez sobre la investigación preliminar contra Julio Guzmán y que esta se ofreciera a averiguar sobre esa carpeta.

No obstante, esta revelación también debería llevarnos a analizar a quienes les favorece el desprestigio del Ministerio Público, ahora que a pesar de la pandemia, está avanzando en algunos casos de los investigados por Los Cuellos Blancos del Puerto.

UNA FALTA ADMINISTRATIVA

Para el abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal (IDL) por estas conversaciones vía Whatsapp no es posible hablar de un hecho delictivo, “más bien pudiera ser un tipo de falta administrativa, y creo entender que la disposición del Ministerio Público es esa también porque anuncia que dio inicio a una investigación de carácter administrativo contra la fiscal Rocío Sánchez, me parece que la Fiscalía de la Nación entiende que esa es la característica de esta conversación”, indicó.

Asimismo, afirmó: “Estamos hablando de dos personas que tienen algún tipo de relación amical por los términos de la propia conversación, pero lo importante aquí es que no le está pidiendo a la fiscal Sánchez algún tipo de favor, intromisión o de perturbación de alguna investigación que este a su cargo o de otro fiscal. Entiendo que hay un pedido de información a la cual la fiscal Sánchez accede pero parece que nada más”.

TAREA DEL MINISTERIO PÚBLICO

El letrado aseveró: “Por lo tanto, es una conversación que no debía haberse producido y el Ministerio Público está haciendo lo que corresponde, seguro Rocío Sánchez corroborará lo que estoy diciendo, ha sido una averiguación de información. Ni siquiera ella en el diálogo afirma conocer la carpeta fiscal y menos hacer un tipo de ofrecimiento para interferir el curso de la información”.

EL FONDO DEL ASUNTO

Además, Rivera advirtió: “Lo que preocupa es que una de las dos personas está chuponeada o es la fiscal o el señor Carlo Magno Salcedo, si es la fiscal hay que preocuparse, porque más allá que se revele este tipo de informaciones habrá que ir al fondo del tema que es de dónde ha salido la información, el chat del whatsapp ha salido de una intervención indebida”.

INAPROPIADO

Por su parte, el analista político Carlos Monge señaló a Diario UNO: “Ante todo me parece inapropiado que una fiscal le de la mano y le diga yo te averiguo al representante de un partido que está de manera activa en campaña, en torno a temas que tienen que ver con expedientes abiertos de investigación, por eso me parece inapropiado. Respecto la opinión legal que diga que no es delito. Porque no puede haber esas instancias de comunicación en espacio personal donde una parte interesada le puede pedir a la Fiscalía dame una manito o decirle como va. Aunque no termine en nada, me parece incorrecto”.

Para Monge debe haber una señal al Partido Morado y al personal de la Fiscalía que eso es absolutamente inapropiado, y la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos debiera lanzar una señal fuerte en ese sentido.

“Porque eso enturbia las investigaciones, genera dudas en la credibilidad y en la imparcialidad de la Fiscalía, porque aparece como que es amigo de un sector político y eso no puede ser”, agregó.

DESPRESTIGIAR A LA FISCALÍA

También refirió: “Aunque han salido muchas veces un montón de audios que nos han hecho ver los niveles de corrupción que hay en el país y esos audios, no sé qué tan legales eran tampoco”.

“Pero sí creo que es un problema el chuponeo, si creo que es un problema que siempre haya alguien chuponeando a otros. En este caso, es de manera clara un chuponeo que está destinado a descalificar a la Fiscalía. Así como ha habido otros audios cuya intención era golpear a la corrupción, en este caso me parece que la intención es desprestigiar el trabajo del Ministerio Público y quizá perjudicar al Partido Morado”, afirmó.

ALGO MÁS

“Este chuponeo es ilegal, es un problema, siempre debe averiguarse de dónde viene, qué pasó, quién lo hace pero al final me parece bueno que estas cosas se sepan, que la opinión pública esté alerta y que si haces algo indebido, será condenable. Sin condonar que existan chuponeos a las instituciones”, resaltó.