Torre Tagle en su laberinto

Ciudadanos peruanos siguen muriendo debido a precarias condiciones laborales. Estado resultaría cómplice pues el ministerio de Trabajo ni siquiera habría ejecutado el 50% de su presupuesto anual en el 2019.

En los últimos días del 2019 dos peruanos más encontraron la muerte donde, paradójicamente, debían encontrar el sustento para sus vidas. Por presunta negligencia de sus empleadores, Morelia Chávez Llashag (29) y Levi José Cunza Blanquillo (39) fallecieron en distintas circunstancias mientras cumplían con su jornada laboral.

Morelia Chávez Llashag perdió la vida luego de que su cabello se enredara en una máquina procesadora, siendo mutilada en el acto. El trágico hecho ocurrió el jueves 26 de diciembre, en las instalaciones de la empresa agroindustrial Santa Patricia, en el sector de Cabuyal, en Huaral. La empresa, perteneciente al Grupo Romero, se dedica al cultivo industrial de mandarinas y paltas.

Según medios locales, los empleados no habrían recibido capacitación adecuada para el manejo de la maquinaria, y además habrían sido amenazados para evitar que declaren a la prensa. Además, denuncian que el levantamiento del cadáver se produjo recién en horas de la noche, en medio de un extraño hermetismo, lo cual viene siendo investigado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

El caso de Levi José Cunza Blanquillo no fue menos trágico: el 21 de diciembre, cuando intentaba maniobrar la tubería de una poza, fue succionado por un conducto y murió ahogado. Al parecer, realizaba este trabajo sin las medidas de seguridad necesarias. Cunza Blanquillo trabajaba para la empresa Agrofutura Company S.A.C. en el Valle de Nepeña en Áncash.

Según el sitio web La Mula, el 25 de diciembre los inspectores de SUNAFIL realizaron una diligencia para investigar las circunstancias del fallecimiento de Cunza Blanquillo. Sin embargo, se habrían dado con la sorpresa de que en lugar de representantes de Agrofutura Company, se encontraron con los de Agroindustrias San Jacinto, otra de las empresas del Grupo Gloria.

Hay que indicar que Agrofutura Company S.A.C., empresa dedicada a la actividad agroindustrial, fue creada en noviembre del 2018 y tiene a los fundadores del Grupo Gloria, Jorge Rodríguez Rodríguez y Vito Rodríguez Rodríguez, como su gerente general y apoderado, respectivamente.

Respecto a estas tragedias Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), indicó a Diario UNO, que esto es producto del modelo económico neoliberal implantado por la dictadura de Alberto Fujimori que protege a los empresarios en este tipo de casos para permitirle acumular riqueza de manera impune.

Por su parte, el Sutesal (Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de LimaSEDAPAL) denunció que “la vida de los trabajadores humildes en nuestro país no vale nada”.

ESTADO AUSENTE Y CÓMPLICE

Para el especialista en temas laborales, Javier Mujica Petit, los altos índices de siniestralidad laboral en el Perú, con alrededor de 200 víctimas mortales y 3 mil accidentados en el 2019, son un reflejo de la ausencia de políticas de prevención desde el Estado, y están directamente relacionados con la inacción del ministerio de Trabajo, que en el año que pasó no habría ejecutado ni el 50% de su presupuesto anual.

Como ejemplo, comentó que a pesar de necesitar por lo menos 2 mil inspectores laborales, actualmente el Ministerio de Trabajo cuenta apenas con 600, de los cuales solo la mitad tendría facultades plenas para fiscalizar. “Parece que en lugar de fiscalización hubiera un incentivo para que existan accidentes de trabajo incluso con víctimas mortales”, ironizó.

“A pesar de tener los recursos económicos, no implementaron mecanismos para prevenir las violaciones a los derechos laborales o la ocurrencia de este tipo de accidentes. Entonces, no sorprende que se sigan perdiendo vidas humanas ya que la autoridad, y por tanto la decisión política de la ministra, no están a la altura que se exige de ellas”, indicó.

POLÍTICOS SIRVEN A EMPRESARIOS

“Ahora que sabemos que empresarios como Dionisio Romero y otros tienen la costumbre de comprar políticos, entendemos por qué estos políticos no implementan normas que defiendan los derechos de los trabajadores. Para terminar con esto hay que combatir la corrupción metiendo en la cárcel a quienes caen en estas conductas, y cambiar la política laboral radicalmente, empezando por la ministra de Trabajo que mentó.

Por otro lado, también criticó la actuación del Ministerio de Trabajo en el caso de las multas impuestas a la empresa empleadora, pues estas son habitualmente para el ministerio y no restituyen los derechos vulnerados de los trabajadores, que muchas veces se quedan sin cobrar sus remuneraciones adeudadas. “Además, de diez multas impuestas, solo se paga una. Esas nueve restantes nunca se pagan y esto lo saben los empresarios”, advirtió.

UN MODELO QUE NO DA PARA MÁS

El analista remarcó que el modelo económico condiciona al modelo laboral, y que en el Perú desde hace 40 años está vigente un modelo que “mira fundamentalmente al sector externo de la economía y no el mercado interno”. Así, la ausencia de políticas que promuevan negociaciones colectivas para mejorar las condiciones de empleo, hace que la demanda sea muy pobre y no se generen más puestos de trabajo.

“Entonces estamos condenados a un círculo perverso del ‘cholo barato’ y donde cada uno sobrevive como puede. Se ha naturalizado tener empleos de subsistencia y es terrible que la gente se conforme con eso. Ya debe llegar el momento en que la gente tome conciencia y diga ‘hasta aquí nomás’”, concluyó.

ALGO MÁS

Días atrás, Gerónimo López Sevillano, secretario general de la CGTP, exigió al presidente Martín Vizcarra la renuncia de la ministra Cáceres – coautora de la llamada ley de Productividad y Competitividad– al imponer leyes laborales que atentan contra los trabajadores. A octubre del 2019 habían fallecido 194 trabajadores y producido 29,763 accidentes laborales.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO