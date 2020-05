¿Todo nos contagia de coronavirus?

Cuando solicitamos a los lectores que nos enviaran sus preguntas sobre el co­ronavirus, surgió un tema común: muchas personas temen llevar el virus a sus casas en la ropa, los zapa­tos, el correo e incluso en el periódico.

Contactamos a expertos en enfermedades infecciosas, cientí­ficos de aerosoles y microbiólogos para contestar las preguntas de los lectores sobre los riesgos de entrar en contacto con el virus durante las salidas esenciales a la calle y las entregas a domicilio. Si bien es cierto que necesitamos tomar precauciones, sus respues­tas fueron reconfortantes.

¿Debo cambiarme de ropa y bañarme cuando llego a casa del supermercado?

En el caso de la mayoría de los que practicamos el distanciamien­to social y realizamos solo viajes ocasionales al supermercado o a la farmacia, los expertos están de acuerdo en que no es necesario que nos cambiemos la ropa o tomemos una ducha al regre­sar a casa. Lo que sí debes hacer siempre es lavarte las manos. Si bien es cierto que cuando una persona infectada estornuda o tose puede lanzar gotitas virales y partículas más pequeñas por el aire, la mayor parte de ellas caerán al suelo.

Los estudios demuestran que algunas partículas virales pue­den flotar en el aire alrededor de media hora, pero no pululan como mosquitos y es poco proba­ble que entren en contacto con tu ropa.

“Una gotícula que es lo sufi­cientemente pequeña como para flotar en el aire durante un tiempo tiene muy pocas probabilidades de alojarse en la ropa debido a la aerodinámica”, afirmó Linsey Marr, científica especializada en aerosoles del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia. “Las gotitas son tan pequeñas que se moverán en el aire alrededor de tu cuerpo y tu ropa”.

¿Por qué las gotículas y par­tículas virales no se alojan nor­malmente en nuestra ropa?

Le pedí a Marr que explicara un poco más al respecto, ya que estamos recibiendo una pequeña lección de aerodinámica.

“La mejor manera de describirlo es que las gotitas siguen las corrien­tes de aire alrededor de una persona, porque nos movemos relativamente despacio. Son como los pequeños insectos y las partículas de polvo que flotan en las corrientes de aire alrededor de un auto que va a baja velocidad, pero que potencialmente pueden chocar con el parabrisas si el auto va lo suficientemente rápido”, dijo la doctora Marr.

“Los humanos por lo general no se mueven lo suficientemente rápido para que esto suceda”, conti­nuó Marr. “Mientras nos movemos, apartamos el aire de nuestro camino y, con él, la mayoría de las gotitas y partículas también se apartan de nuestro camino. Alguien tendría que esparcir grandes gotas a tra­vés del habla —como las personas que escupen al hablar—, la tos o el estornudo para que lograran alojarse en nuestra ropa. Las gotitas tienen que ser bastante grandes para no seguir las corrientes de aire”.

Así que, si estás haciendo com­pras y alguien te estornuda encima, probablemente lo mejor sea ir a casa, cambiarte y bañarte. Pero el resto del tiempo, ten la tranquilidad de saber que tu lento cuerpo empuja el aire y aleja las partículas virales de tu ropa como resultado de las leyes básicas de la física.

¿Debería preocuparme cuan­do lavo y acomodo la ropa? ¿Puedo provocar que se liberen partículas virales de mi ropa y empiecen a circular en el aire?

La respuesta depende de si estás haciendo tu lavado de ropa de ru­tina o si estás lavando las prendas de una persona enferma.

La rutina acostumbrada de lavado de ropa no debe ser causa de preocupación. Lava las prendas como normalmente lo haces. Si bien algunos tipos de virus, como el norovirus, pueden ser difíciles de limpiar, el nuevo coronavirus, al igual que el virus de la influen­za, está rodeado de una membrana grasosa que es vulnerable al jabón. Lavar tu ropa con un detergente normal, siguiendo las instruccio­nes según el tipo de tela, y luego meterla en la secadora es más que suficiente para eliminar el virus, si es que acaso estuvo allí.

“Sí sabemos que los virus pue­den caer en la ropa (dentro de gotas virales) y luego ser liberados al aire con el movimiento, pero se necesi­taría de una gran cantidad de virus para que esto fuera una preocupación, mucho mayor de la que una persona normal podría encontrar mientras da un pequeño paseo al aire libre o va al supermercado”, dijo Marr.

“Sabemos que estos tipos de virus tienden a desintegrarse más rápidamente en tela que en su­perficies duras y sólidas como el acero o el plástico”, dijo Marr.

Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar activo el virus en la tela y en otras superficies?

La mayoría de lo que sabemos acerca de la cantidad de tiempo que este nuevo coronavirus vive en las superficies viene de un importante estudio publicado en marzo en The New England Journal of Medicine. El estudio reveló que el virus puede sobrevi­vir, en condiciones ideales, hasta tres días en superficies duras de metal y plástico y hasta 24 horas sobre cartón.

Pero el estudio no examinó la tela. Sin embargo, la mayoría de los expertos en virus creen que la investigación sobre el cartón ofrece pistas acerca del comportamiento más probable del virus en la tela. Las fibras na­turales y absorbentes del cartón parecen ser la causa de que el virus se seque más rápido que en las superficies duras. Las fibras de la tela muy probablemente produzcan un efecto similar.

Un estudio de 2005 del virus que causa el síndrome respira­torio agudo grave (SRAG o SARS en inglés), el cual es otro tipo de coronavirus, proporciona ma­yores certezas. En ese estudio, los investigadores examinaron cantidades cada vez más grandes de muestras virales en papel y en una prenda de algodón. De­pendiendo de la concentración del virus, tardó cinco minutos, tres horas o veinticuatro horas en volverse inactivo.

“Incluso con una carga rela­tivamente alta de virus en las go­tículas respiratorias, se percibió una rápida pérdida de capacidad infecciosa sobre los materiales de papel y algodón”, concluyeron los investigadores.

