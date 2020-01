Tiran la reforma de justicia al tacho

La Comisión Especial ratificó la elección del cuestionado Marco Tulio Falconí, quien además de sus presuntos vínculos con la red de los Cuellos Blancos, también ha sido acusado de plagio y de recibir bonificación indebida en la evaluación de la JNJ.

A pesar de los diversos cuestionamientos realizados a la elección de Marco Tulio Falconí como integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Comisión Especial responsable de la elección de los magistrados informó ayer a través de un comunicado que el abogado y excongresista seguirá siendo parte de la lista de elegidos que juramentará mañana lunes como flamante miembro del organismo constitucional.

El comunicado de la Comisión Especial ratificando la elección de Falconí fue emitido a pesar de que las acusaciones no solo se refieren a la bonificación indebida que recibió en el puntaje final, sino también incluyen acusaciones de haber plagiado la tesis doctoral del exdefensor del Pueblo, Walter Albán.

Luego de revelarse las comunicaciones telefónicas que sostuvieron tanto Falconí como la también elegida como integrante de la JNJ, María Zavala, con el exjuez César Hinostroza y otros presuntos integrantes de la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, el sitio web de Justicia Viva, de IDL, publicó un informe advirtiendo que Falconí recibió una bonificación de 10% en el puntaje destinada a exmiembros de las Fuerzas Armadas, a pesar de solo haber estudiado en un colegio militar.

“Un simple cálculo puede dar una idea aproximada de cómo esta bonificación fue determinante para la elección de Falconí como miembro titular de la JNJ. De acuerdo al cuadro publicado, agregada la bonificación, Falconí obtuvo una calificación de 32 puntos en la entrevista personal; esto, sumado a los puntajes que obtuvo en las etapas previas del concurso, lo hizo acreedor a un puntaje final de 81.5. Gracias a ello pudo ocupar el puesto 5 de la clasificación general”, señala el informe.

Sin la referida bonificación, Falconí habría obtenido un puntaje final aproximado de 78.5, y con ello apenas podría haber alcanzado los últimos cupos para ser un miembro suplente. Justicia Viva consignó que según la ley 24298, Ley del Servicio Militar, uno de los beneficios que reciben los licenciados militares es la bonificación de diez por ciento (10%) en concursos para puestos de trabajo en la administración pública.

Si bien Falconí realizó estudios secundarios en el colegio militar Francisco Bolognesi, de Arequipa, y el artículo 89 del reglamento considera que los egresados de los colegios militares han cumplido el Servicio Militar en Activo, el mismo artículo aclara que estos egresados no acceden a la denominación de licenciado ni a los beneficios que otorga la Ley.

FISCAL ÁVALOS VOTÓ EN CONTRA

Por su parte, la fiscal de la Nación y miembro de la Comisión Especial, Zoraida Ávalos, en la sustentación de su voto remarcó que a los licenciados del Servicio Militar Acuartelado les corresponde el bono de 10% cuando postulan a puestos de trabajo en la administración pública, pero precisó que concursar para magistrado de la Junta equivale a ser un alto funcionario.

«Por lo tanto, no resultaría pertinente asimilar el presente proceso de selección de los miembros de la JNJ a un concurso para un puesto de trabajo», señaló. Además, Ávalos destacó que la norma busca incentivar el servicio voluntario entre jóvenes y no tiene como fin procesos como los de la Comisión Especial.

CRITERIOS DE VOTACIÓN DEBEN SER PÚBLICOS

En tanto, el Instituto de Defensa Legal (IDL) remitió una carta con carácter de urgencia a la presidencia de la Comisión Especial, en la cual detalla las irregularidades en la adjudicación del 10% de bonificación en el puntaje de Marco Falconí.

También se refirieron a los cuestionamientos por las comunicaciones que sostuvieron Falconí y María Zavala con César Hinostroza y otros implicados en el caso Cuellos Blancos. Al respecto, señalan que “no solo se habría vulnerado la apariencia de independencia de los mencionados postulantes Falconí y Zavala, sino que también se estaría afectando el principio de probidad contemplado en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ya que se podría ver comprometida la rectitud, honradez y honestidad de los mencionados futuros miembros titulares de la JNJ, así como lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 156 de la Constitución Política del Perú y en el inciso f del artículo 10 de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia”.

La misiva de IDL precisó que la Comisión Especial no ha cumplido con dar a conocer los puntajes asignados por cada uno de sus miembros a las entrevistas personales de todos los postulantes a la JNJ, así como tampoco la fundamentación de estos puntajes asignados, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 93 de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

Por todo lo anterior, solicitaron la suspensión de la juramentación de los magistrados de la JNJ, hasta que se resuelvan los puntos en cuestión.

JNJ NO GENERA CONFIANZA

Por su parte, el secretario de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, indicó que “había mucha expectativa con la reforma de justicia y la elección de los integrantes de la JNJ, pero hoy lo que tenemos es una profunda decepción al ver cómo se imponen a personajes posiblemente vinculados a los Cuellos Blancos del Puerto, y además con otras acusaciones que arrastran en su contra, como el plagio realizado por Falconí”.

López lamentó que los integrantes de la Comisión Especial no hayan realizado una “investigación rigurosa ni acorde a la importancia de la misión que se les encomendó”. “Y esto llama la atención si tenemos en cuenta que no estamos hablando de cualquier funcionario, sino que esta comisión la integran el defensor del Pueblo, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones”, comentó.

El directivo sindicalista consideró que quienes han omitido su cercanía a personajes acusados de corruptos, “no deberían estar en una instancia tan importante como la JNJ, que precisamente tiene que elegir a jueces y fiscales que investiguen a los presuntos corruptos”.

“Entonces, no hay confianza en la lucha anticorrupción, porque mientras los trabajadores luchamos en las calles, esta comisión evaluadora no cumple con su rol de investigar a fondo y no genera confianza entre la gente”, indicó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO