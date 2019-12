Terror por desalojo en Lurín

Diario UNO entrevistó a Fernando Zeballos, exdirigente estudiantil, abogado y experto en gestión pública, quien es candidato por Juntos por el Perú al Congreso de la República para Lima Metropolitana con el Nro. 36. Conversamos sobre sus propuestas en trabajo, educación y salud.

—¿Cuál es su análisis del tema laboral?

—Somos conscientes de que en este Congreso de la República que tendrá un periodo de 14 meses en los cuales poco se puede hacer, pero en ese tiempo es importante las fuerzas políticas que queremos el cambio social.

Los más importante en este escenario es convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna, porque esa Constitución ha permitido, ha sido el andamiaje legal para que se hagan todas las fechorías en las últimas décadas.

Pero necesitamos dar reformas urgentesporque hay situaciones inmediatas que atender, por ejemplo, no es posible que el trabajo en el Perú se siga precarizando, que en el siglo XXI siga existiendo explotación laboral. El Estado reconoce que existen cerca de 17 millones de personas en la Población Económicamente Activa (PEA), de esos, son casi 11 millones que no tienen seguro, lo que quiere decir que son informales.

Peruanos que trabajan como aquellos muchachos que murieron en el incendio de una galería en Las Malvinas, como los migrantes que trabajan encerrados en fábricas o como los que lo único que les queda es ser ambulantes y son perseguidos por las autoridades.

Necesitamos darle un vuelvo a la economía, a la forma de ganarse la vida de la gente, necesitamos que el trabajo sea el sostén que a todos lleve alegría a su casa. Un trabajo digno, que, de alimentos, seguridad social, algo que hoy no nos da.

—¿Cuál es su propuesta en el tema de educación?

—Los países que se han desarrollado en el mundo, lo han hecho a partir de tener sistemas educativos exitosos, la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de una nación.

En países como el nuestro no entienden que la educación es una inversión, no es que no lo quieran entender, si no es que, quienes están acumulando fortunas con la precariedad laboral y la pobreza de la gente, pretenden que la población continúe en la ignorancia, que no tenga la capacidad de conocer que tiene derechos.

A nuestra población la embrutecen todos los días con programas televisivos que no alimentan su intelecto, mediante algunos medios de comunicación les dan un paradigma de vida que no es en función del desarrollo.

Por eso, necesitamos hacer una revolución en la educación, deberíamos darle un nivel de derecho humano a la educación y como tal tendríamos que implementar algunas reformas inmediatas.

No es posible que nuestra educación no tenga vinculación con los medios de producción, tenemos que vincular la educación a los que seamos capaces de hacer y a las realidades que tenemos en cada región.

Además, tenemos que levantar el nivel educativo de los colegios como de universidades e institutos tecnológicos, y para eso necesitamos un plan estratégico de educación.

Asimismo, ninguna política estatal puede ir de la mano de un presupuesto, por eso necesitamos incrementar el presupuesto de educación, para que nuestros maestros tengan buenas renumeraciones, se sientan satisfechos de lo que están haciendo y puedan ir motivados a educar a sus alumnos.

Necesitamos invertir en más infraestructura, más colegios, necesitamos que la educación sea igual y homogénea para todos. Porque no es posible que en algunos colegios se imparta idiomas o el desarrollo tecnológico y en otros, a los niños sólo se les enseñe a leer y probablemente, no a atender lo que lean.

Lo mismo en la educación universitaria, no es posible que tengamos universidades públicas que ahora vayan a ser cerradas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Necesitamos redirigir los roles de esta institución, además de un plan estratégico para desarrollar la educación en el país.

—Con leyes…

—Pueden ser: la ley de la reforma de la educación, la ley de la Carrera Pública Magisterial, que no está en sintonía con el sector primario, secundario, porque necesitamos que se garantice la meritocracia de los docentes pero que no sea una espada de Damocles contra los docentes.

Necesitamos que esa Ley de Carrera Pública Magisterial coadyuve a la educación de los niños, no sólo una ley restrictiva de los derechos de los docentes, y que en el nivel universitario se desarrolle investigación.Si eso es posible, es seguro que podemos cambiar mucho más en nuestra sociedad

—En el tema salud ¿Qué planteas?

—La Constitución Política del Perú en su artículo 2reconoce que la persona es el fin supremo, como tal, ese fin incluye muchos aspectos, y uno de ellos es la salud, por eso no podemos permitir que el Estado se desentienda del rol de salud pública para el país.

Necesitamos integrar lo poco que tenemos en un sistema único, hoy tenemos hospitales del Minsa, EsSalud, de las Fuerzas Armadas y los privados que son las clínicas, pero todo lo que es público debería integrarse al servicio de la población.No es posible que haya hospitales con alta tecnología, al cual no puedan acceder la mayoría de peruanos.

Por eso, debemos redefinir la política de salud, integrar todo el sistema público en uno sólo, que nos permitirá universalizar el servicio, obviamente tendremos que construir redes, asignar población por distritos o ubicación geográfica.

Pero a este sector hay que dotarlo de presupuesto, por ejemplo, hace unos días se ha dado la ley de aseguramiento universal. Se agregó la cobertura a 4 millones más de personas, sin embargo, no ha ido acompañado de presupuesto. De lo contrario es un canto de sirena.