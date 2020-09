TC: entre el pueblo y la Confiep

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

El Tribunal Constitucional resolverá mañana una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1421, presentada formalmente por el Colegio de Abogados de La Libertad pero que beneficiaría a grandes corporaciones empresariales con la eventual anulación de S/ 9,250 millones en deudas tributarias.

El D.L 1421, sobre el que el TC deberá pronunciarse, fue promulgado el 2018 con el fin de aclarar que el plazo para realizar las labores de fiscalización, sanción y cobro de deudas tributarias no se contabilizan de manera lineal, sino desde que la infracción ha sido fijada y notificada por Sunat.

“Estas deudas se originan en el año 2008, cuando estas empresas hicieron su declaración jurada por un monto mucho menor al que realmente debían declarar; es decir, estaban evadiendo impuestos, lo que fue advertido posteriormente por Sunat. Pero lo que pretenden estas empresas es que el plazo para la prescripción del cobro de esa deuda no se compute desde el momento en que Sunat detectó la falsa declaración, sino desde el momento en que ellos emitieron con datos falsos una declaración jurada irregular”, señaló el congresista por el Frente Amplio, Lenin Bazán.

Bazán advirtió que a pesar de sus esfuerzos en el Congreso para abordar el tema, sus reclamos no han encontrado eco en otras bancadas. “Incluso en junio pedi tratar este punto en el Congreso y no se han interesado a pesar de que el vocero de la bancada del Frente Amplio lo propuso en la Junta de Portavoces”, indicó.

Como se recuerda, una polémica resolución del Tribunal Fiscal en el 2017 modificó la forma de calcular el plazo de cuatro años que tiene la Sunat para cobrar las multas antes que prescriban, poniendo en riesgo el cobro de la millonaria deuda tributaria a 158 empresas, entre las que figuran Scotiabank, Latam, Telefónica, Buenaventura, y también las vinculadas al caso Lava Jato como Odebrecht y Graña y Montero.

“El Tribunal Fiscal dio una sentencia en que el plazo corre desde que se declaró, y que si no se logró cobrar prescribió la deuda, y de ese argumento se han agarrado varias empresas para no pagar y judicializar sus deudas tributarias. Luego, en septiembre de 2018 el Ejecutivo, facultado para dar leyes en materia tributaria, emite el DL 1421, donde indica que el plazo de cómputo es a partir de que Sunat determina la deuda, porque antes no existía un monto preciso. Y a inicios de 2019 el Congreso resuelve que el DL es constitucional, porque además es de interés nacional el cobro de esa deuda”, manifestó.

¿QUIÉN FINANCIÓ LA DEMANDA?

El parlamentario cuestionó que representantes del estudio jurídico Gálvez & Dolorier, que tiene entre sus clientes a Scotiabank y otras empresas, se contactaran con el Colegio de Abogados de La Libertad, entidad que finalmente interpuso la demanda de inconstitucionalidad ante el TC.

“Logran convencer al decano Manuel Montoya y se ponen de acuerdo para que presente la demanda. ¿Cómo se han beneficiado los que participaron en esta operación? no lo sabemos, pero está probado que se han contactado, y por ello he puesto una denuncia para que se investigue a toda la junta directiva del Colegio de Abogados de La Libertad”, apuntó.

Bazán señaló que, de acuerdo a un informe del referido Colegio de Abogados, la institución no ha invertido “un solo sol en este caso”. “Entonces la pregunta es quién y cuánto les ha pagado para interponer esta demanda. Porque una demanda de este tipo tendría que haber sido por un interés de la sociedad en general, en defensa de la ciudadanía, pero la han presentado en defensa de las grandes empresas. Y los estatutos dicen que el fin del colegio es para defender los intereses de la sociedad”, enfatizó.

SARDÓN DEBE INHIBIRSE

“Personalmente me he reunido con dos magistrados del TC solicitando que se priorice este tema, porque en plena época de pandemia el país necesita cobrar esta deuda que representa la mitad del presupuesto de Salud para el 2021, o también podría ser utilizada para pagar las pensiones de la ONP, construir hospitales o implementar la banda ancha que tanto se necesita para la educación en zonas rurales”, advirtió.

Sin embargo, lamentó que el magistrado Ernesto Blume haya preparado un proyecto de sentencia contrario al interés público. ”Además, creemos que el magistrado José Sardón debe inhibirse de la votación ya que su hermano es gerente de ScotiaBank en Chile. Aún no se inhibe, y es posible que no lo haga porque al ser una norma de interés nacional tendrían que votar los 7 magistrados, y no hay suplente para reemplazarlo. Entonces, su voto tendría que ser en abstención o a favor de los intereses nacionales y no de las empresas evasoras”, consideró.

EL PEOR TRIBUNAL DE LA HISTORIA

Finalmente, indicó que el TC quedaría como el peor tribunal de la historia en caso resuelva contrario a los intereses nacionales, y “porque resolver a favor de la inconstitucionalidad es peor que haberle dado la razón a Keiko Fujimori en su hábeas corpus”. “Estos casos de deudas tributarias no deben prescribir, menos cuando se trata de grandes contribuyentes. Pero para que esto ocurra es necesario cambiar la Constitución. Recordemos que por evasión y elusión legalizada en el país cada año perdemos más de 56 mil millones de soles”, reveló.