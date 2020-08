Tasa de desempleo es la más alta en Brasil

La Escuela de Managament en Turismo Ostelea elaboró un informe sobre la industria de los festivales musicales y cómo la coyuntura está transformán­dola. En 2019 las cosas pintaron muy bien y daba un panorama positivo para el 2020. Por ejem­plo, Ciudad de México con el Foro del Sol, lideró los diez si­tios principales de conciertos en el mundo, por número de entradas vendidas.

Sin embargo, con la expan­sión de la Covid-19, en todo el mundo las aglomeraciones de personas están restringidas, lo que afectó la realización de eventos deportivos, culturales, conciertos y festivales.

Debido a ello, muchos artis­tas decidieron realizar presen­taciones virtuales, en primera instancia, para “acompañar” a las personas en sus casas du­rante las fases iniciales de la cuarentena, pero con la amplia­ción de las mismas, los formatos digitales surgieron como una alternativa de conseguir ingre­sos, sobre todo para quienes se han visto más afectados por el “frenazo” de la industria.

En ese orden de ideas, exis­tía una previsión de ingresos para eventos musicales en línea en todo el mundo que contemplaba desde el 2017 al 2024. Según un análisis de Sta­tista y de acuerdo con la Pers­pectiva del Mercado Digital, las cifras proyectadas (antes de la contingencia sanitaria), establecidas para los siguientes años en eventos online son: en el 2020 se esperaba recaudar US$ 24.836 millones; para el 2021, US$ 28.101 millones; 2022, US$ 30.992 millones; 2023, US$ 33.348 millones; y para el 2024, US$ 35.167 millones.

Complementado las cifras, Yadur González, Do­cente y Miembro IDITUR de Ostelea, destacó que “Ante la incógnita de cómo afectará el coronavirus a los festivales en el futuro próximo, existen varias hipótesis. En este esce­nario llama la atención que la oferta de eventos online de toda índole a nivel mun­dial creció 300% en marzo, según Eventbrite, el sitio web de gestión de eventos y venta de entradas con sede en Estados Unidos”.

EN COLOMBIA

La aplicación colombiana con gran presencia en Latinoamérica, desde junio inauguró su línea de negocio para realizar ‘livestreams’. La idea es aprovechar sus usuarios para promover los video-conciertos. La aplicación informó que ya tiene acuerdos con diferentes artistas para promover esta nueva tendencia del entretenimiento.