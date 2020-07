Tacna fue remecida por sismo de magnitud 4.4

Hace unos días, Celia Capira hizo noticia por correr tras el vehículo que transportaba al presidente Martín Vizcarra, en Arequipa. Entre gritos, la mujer le pedía al mandatario que visitara las carpas del Hospital Honorio Delgado, donde se encuentran los pacientes con coronavirus, entre ellos su esposo.

Así, la mujer trató de conseguir que su esposo y el resto de pacientes sean mejor atendidos y que se sepa las condiciones en las que se encontraban. Sin embargo, en la mañana de ayer el padre de sus tres hijos dejó de existir tras una larga lucha contra el coronavirus.

“Mi esposo ha fallecido, Dios mío, todos me han mentido, me han dicho que me iban ayudar, nadie me ha ayudado, nadie me ayudado”, contó entre lágrimas Capira.