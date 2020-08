‘Sutran dará taller sobre responsabilidad civil y penal de un conductor

El Congreso de la República finalmente decidió otorgar el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por el primer ministro Walter Martos, con 115 votos a favor, 5 votos en contra y 4 abstenciones.

Durante su exposición, Martos manifestó que “en estos momentos sumamente difíciles que vive el país, es cuando el pueblo más necesita que trabajemos juntos”. “Podremos cometer errores propios de este escenario de guerra e incertidumbre que vivimos en este momento, podremos dejar de atender a algunas regiones por las múltiples necesidades y escasos recursos, pero que jamás nos digan que no fuimos capaces de unirnos y agotar hasta nuestro último aliento para apoyarlos”, señaló.

Luego de ello, anunció que el Gobierno ejecutará S/.20 mil millones en inversión pública en lo que resta del año, y S/ 35 mil millones el 2021. Además, se refirió al respaldo del Ejecutivo a la Reforma Universitaria, anunció que se ampliará la Operación Tayta en Puno, Juliaca, Tacna y Cusco, la cual consiste en instalar diversos puntos de atención primaria y brigadas para tomar pruebas rápidas para la detección de Covid-19.

Además, destacó que el FAE-Turismo dispondrá de un fondo de S/ 1,500 millones, y el FAE-Agrario con S/ 2 mil millones para ayudar a 230 mil pequeños agricultores, entre otros anuncios..

FALTA DE CLARIDAD

Para el analista político Hernando Cevallos, si bien Martos abordó algunos temas vinculados a la pandemia, el Gobierno sigue sin tener claridad en el tratamiento de la

crisis. “Porque no ha expli­cado de dónde van a salir los recursos para atender este momento tan complicado. Están aplicando a recursos fiscales para darle algún tipo de sostenimiento a sectores vulnerables, pero no está clara la estrategia en el sector salud y por otro lado los sectores más pudien­tes siguen intocables. En el discurso de Martos no hay una sola palabra sobre exo­neraciones tributarias, una nueva política fiscal, ni diver­sificar la economía. Entonces pareciera que repartiendo dinero pero sin cambiar el modelo vamos a salir ade­lante. Yo no comparto esa visión”, señaló.

Cevallos advirtió que “inevitablemente se van a golpear a los sectores labora­les”. “No se ha dicho cuánto apoyo se va a dar a la microe­mpresa, donde está la mayor mano de obra, ni cómo se va a facilitar el acceso a los créditos. El discurso señala que el Estado va a comprar más oxígeno, más camas, más respiradores, va a im­plementar más albergues para recibir pacientes. Pero muy poco dice de cuánto dinero va a destinar a la atención médica primaria, y cuánto para potenciar los 9 mil establecimientos de salud que tenemos”, cues­tionó.

En consecuencia, con­sideró que “no se puede seguir haciendo anuncios sin un discurso claro de cómo se llevará a cabo la inversión”. En ese sentido, recordó que el anuncio del presidente Vizcarra el 28 de julio, acerca del presupuesto de salud ascendente a S/ 20 mil millones, en realidad solo se trató de un ligero incremento.

DIVORCIO DEL PERÚ PROFUNDO

Por otro lado, Cevallos remarcó que existe una distancia por parte del Ejecutivo y el Congreso respecto a la problemática del “Perú profundo”. “To­davía seguimos pensando que hay que sostener el modelo. No se habla de cambios profundos ni se plantea una reflexión so­bre el modelo de país que venimos implementando desde la presión de distin­tos grupos económicos”, apuntó.

También cuestionó el facilismo de suponer que con incrementar ligera­mente los presupuestos de educación y salud el país saldrá adelante, “como si no hubiera nada más qué cambiar”. “Esa es una vi­sión de mantener la vieja normalidad y es lo que está haciendo tanto el Eje­cutivo como el Congreso, que no se anima a dejar de lado el inmediatismo y las medidas que más parecen responder a en­cuestas circunstanciales, en lugar de proponer la construcción de un país diferente, con legislación laboral distinta, con dere­chos, porque justamente el fracaso de la cuarentena se ha debido a la realidad laboral de nuestro país. No dice Martos cómo se va a hacer para cambiar la informalidad del 72 % y tener empleos forma­les con microempresas fuertes para sostener esa demanda laboral”, manifestó.

SE NECESITA NUEVO MODELO

Finalmente, demandó a los poderes del Estado definir cómo se va a abor­dar la crisis e invocó a sentar las bases para un nuevo modelo de país. “Lo que el país aspira es que se redireccione el presupuesto del Gobierno, se tiene que atender de inmediato y de forma eficiente a los sectores más vulnerables ante la epidemia. No hay una estrate­gia de fortalecer los establecimientos de atención primaria y conectarlos con la sociedad organizada. Eso no está funcionando y no aparece en la agenda del gobierno, hay deficiencia de infraestructura y personal, ahí donde deberían contener la pandemia. Estamos gastando el dinero y no hemos aten­dido a los sectores más vulnerables ni trabajado para fortalecer laboralmente a la gente”, sostuvo.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política