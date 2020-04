Suspensión perfecta de labores es dañina para trabajadores y economía

Diario UNO conversó con Germán Alarco, profesor investigador de la Universidad del Pacífico, sobre las proyecciones económicas al 2020 y su evaluación sobre las principales medidas económicas dictadas por el gobierno. En positivo hubo una reacción rápida pero ya se están cometiendo serios errores.

— ¿Cómo ve las proyeccio­nes económicas para el 2020 luego del COVID-19?

— El Fondo Monetario In­ternacional acaba de presentar sus proyecciones con una caída global del 3%. Esta es más ne­gativa que la observada en la crisis financiera internacional 2008-2009. La caída que se repor­ta es similar a la que se tuvo en EE.UU. y otras economías desa­rrolladas, no el promedio mun­dial que fue menos negativo.

CRISIS MÁS COMPLEJA

— ¿Esta crisis es más grave que la del 2008-2009?

— Sí lo es, la anterior fue una combinación de explosión de burbujas financieras y después de insuficiencia de demanda efectiva que se produjo de ma­nera simultánea en todo el mundo. La crisis actual es más compleja ya que no fue sincro­nizada, debido a que se produce primero en China, luego en el resto de Asia, Europa y después en América. Tiene tres momen­tos, el primero la desaceleración de la demanda y producción, la emergencia sanitaria que se acompañó con el crac de los mercados de valores y después la paralización voluntaria de acti­vidades. No hay que olvidar que an­tes de esta pandemia la economía internacional tenía serios proble­mas de sobreendeudamiento, pro­longados déficit fiscales, comercio internacional desacelerado que ge­neraba que las economías estuvie­ran mirando más hacia adentro.

— ¿Cómo ve las proyecciones para la economía peruana?

— Mucha irresponsabilidad en la que se realiza internamente. Nunca se transparentan los su­puestos. Hay quien habla de un dé­ficit público del 10% del PBI, cuan­do este se ubicaría entre 3% y 5%. No toman en cuenta las medidas de política fiscal y monetaria anti­cíclica que se están dictando.

— ¿Y las proyecciones del Banco Mundial y del FMI para el Perú?

— El Banco Mundial señala una caída del 4.7% y el FMI una contrac­ción del 4.5%. Estas parecen más razonables. Sin embargo, estos organismos hablan de la mayor fortaleza fiscal peruana respecto de otras economías, pero caeremos más que Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay y por debajo del prome­dio de América Latina.

— ¿De qué nos sirve, enton­ces, la fortaleza fiscal?

— Eso es una gran mentira, ya que la presión tributaria peruana según la OCDE es de 15.3% del PBI mientras que el promedio de Amé­rica Latina y el Caribe es de 22.8% del producto. Lo que ocurre es que el gobierno tuvo superávit fisca­les, pero esos ahorros son la con­trapartida en una reducida inver­sión en infraestructura, incluido el abandono de nuestro sistema de salud pública. No sé de qué se vanaglorian, ya que mayores nive­les de inversión previa hubieran mitigado los problemas actuales.

— ¿Cuáles son sus proyeccio­nes de crecimiento económico para el 2020?

— Varían de acuerdo a la ca­pacidad de reacción de nuestras autoridades y la respuesta de los agentes económicos. Si no se hace nada la caída sería del 6.4%, si se gastan S/ 12 mil millones la contracción sería del 3.2%, y ten­dríamos una caída del 2.8% si se gastan S/ 16 mil millones sin una reacción muy adversa de los agen­tes económicos.

POLÍTICA SOCIAL EN PROBLEMAS

— ¿Cómo vio los bonos de emergencia para las familias po­bres y los trabajadores indepen­dientes?

— Fue una medida inicial muy positiva e importante. Sin embargo, todavía no se entrega al 20% de las familias más pobres y al 40% de los trabajadores independientes. Falta la entrega de la segunda parte de estas ayudas. También fue significa­tivo el aporte a través de los munici­pios pero faltan muchos por entre­garlas. Hay muchas enseñanzas por extraer. Se debe pensar en sistemas de entrega con tarjeta de débito y billeteras digitales y ser más creativo en el caso de las comunidades rura­les de la sierra y selva que la están pasando muy mal.

— ¿Qué opina de las facilida­des otorgadas por las institucio­nes financieras a las personas y empresas?

— Inicialmente se comportaron mal, después con la presión la ma­yoría aceptó las prórrogas sin interés adicionales; sin embargo subsisten las quejas de las personas.

— Se acaba de establecer un bono para los trabajadores del campo. ¿Cuál es su opinión?

— Positiva en cuanto a ingresos inmediatos, pero no se está vien­do nada en relación a los costos de transporte y los problemas de abaste­cimiento de insumos para la siguien­te campaña agrícola. Un problema serio que se tiene que atender. Eduar­do Zegarra tiene varias propuestas sobre el tema.

PRECARIZACIÓN LABORAL GENERALIZADA

¬— ¿Qué opina sobre suspen­sión perfecta de labores?

— Es una medida inadecuada y totalmente inoportuna. El gobierno cedió a las pretensiones de la CON­FIEP. No solo es inequitativa, innece­saria y contraproducente a la recupe­ración económica. Va a conducir a la precarización de los trabajadores formales y genera más angustia a la población.

— ¿Por qué señala que es con­traproducente a la recuperación económica?

— Al producirse despidos se re­duce la masa de sueldos y salarios pagados que comprime el consumo privado, la demanda interna y la pro­ducción generando más desempleo. Es absurdo que se piense que un menor costo laboral conduzca a ma­yores niveles de contratación ya que los mercados externos van a estar ce­rrados y no se va invertir cuando las empresas tienen elevada capacidad instalada ociosa.

— Nos dice que fue una norma innecesaria e inoportuna, ¿Por qué?

— Entre el 65% y 70% de los tra­bajadores formales están sujetos a contratos temporales y regímenes especiales que desafortunadamente pueden suspenderse con la simple no renovación de los contratos. No se olvide también que hay mucho empleo en outsourcing que se corta fácilmente. La suspensión perfecta va a perjudicar a los trabajadores más antiguos, los sindicalizados y los de mayores salarios. Es una abe­rración que se haya incluido a los trabajadores estatales registrados en FONAFE.

— ¿Menos empleo y peor pa­gado?

— Así es, el reporte del primer trimestre para Lima Metropolitana informó de una caída de la remu­neración nominal del 0.4% en ge­neral y de una contracción del 3.3% anual para la población masculina. No sólo van a seguir decreciendo los sueldos y salarios nominales, sino que la tasa de desempleo y subempleo van a aumentar signi­ficativamente; también aumenta­rá la población económicamente inactiva.

— ¿Qué opina del apoyo a los trabajadores desempleados por tres meses?

— Un paliativo que sólo aplica­ría en MYPES para los trabajadores de bajo salario. Repito, los malos empresarios van a despedir a los trabajadores de más altos ingresos, de mayor edad, y más indefensos.

REACTIVA PERÚ CON PROBLEMAS

— El BCRP dispuso de S/ 30 mil millones para las empresas, ¿cómo lo ve usted?

— Me llamó la atención en positivo la reacción del BCRP; asi­mismo la reducción de la tasa de referencia hasta en 0.25% anual. Sin embargo, el mecanismo de subasta para asignar los recur­sos a los bancos tiene problemas cuando este sistema está muy con­centrado debido a que los cuatro primeros concentran el 75% de los depósitos y créditos bancarios. Me preocupa también lo señalado por el presidente de COFIDE de que los créditos no podían condicionarse a la estabilidad de los trabajadores; grave error.

— ¿Qué se puede hacer?

— Todos los apoyos y acceso a fondos debieron ser condicionados a un compromiso por mantener la plantilla de trabajadores directos y los subcontratados. Es el colmo que se otorguen apoyos a la par que se despidan trabajadores. Tam­bién nos preocupa que estos se con­centren en las medianas y grandes empresas; mientras que debió en­focarse en las micro y pequeñas de los sectores productivos más afectados. Hay que evitar a toda costa que se produzca una mayor concentración económica.

FALTA PLAN INTEGRAL

— En conjunto, ¿cómo ve la acción del gobierno?

— Falta un plan integral, des­afortunadamente todavía no en­tienden la importancia del pla­neamiento estratégico. Hay un problema serio de articulación, por ejemplo el subsidio de la planilla del 35% con sus restric­ciones es una medida positiva que nada tiene que ver con la absurda suspensión perfecta de labores que promueve despidos. También hubo muchas idas y vueltas con relación al tema del uso de fondos de los trabajado­res de las AFP.

— ¿Ve equidad en las ac­ciones del gobierno?

— Al inicio si, ahora ya no con la suspensión perfecta de labores. Se sigue insistiendo en proporcionar una mayor dis­ponibilidad de recursos de los trabajadores vía CTS y fondos en las AFP y no aportes desde el Estado como se está haciendo a favor de las empresas.

— ¿Qué nos dejará esta crisis?

— La lista de daños sobre las personas, las familias y la econo­mía será grande. Más precariza­ción laboral, mayores niveles de pobreza, peores condiciones de vida, entre otros. Sin embargo, dentro de todo lo malo hay que ver algo positivo. Es evidente que nuestro modelo económico neoliberal no da para más, tanto por lo que ocurre en el mundo como aquí. No podemos seguir haciendo lo mismo.

— ¿Qué cambios se avizo­ran a nivel internacional?

— Con el COVID-19 se acen­tuarán las tendencias de desglo­balización y en el mediano pla­zo se retornaría a un reducido crecimiento económico donde contribuyen la elevada desigual­dad y los cambios tecnológicos en curso. Todas las economías miraran más hacia adentro, por lo que las orientadas a la pro­ducción de materias primas se verán muy afectadas. Si no reac­cionamos estaremos perdidos.

ALGO MÁS

— ¿Cuál es el camino?

— Es hora de comenzar avanzar en serio en la diversificación productiva, en el planeamiento estratégico, en reducir la elevada desigualdad logrando una economía más competitiva y menos concentrada en pocas manos. Asimismo, en más ciencia-tecnología e innovación y en recuperar el balance con el mercado. Más y mejor Estado construyendo ciudadanía.