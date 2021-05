Sorpresas te da la vida

En las elecciones presidenciales de 1990, un desconocido catedrático de la Universidad Nacional Agraria superó en votos a Luis Alva Castro, el número dos del APRA, y pasó a disputar la segunda vuelta con el ícono de la derecha liberal, Mario Vargas Llosa. Al principio, no le dieron mayor bola al descendiente japonés que desafiaba a la luminaria literaria mundial. Pero, como la vida te da sorpresas, con el paso de las semanas, esa candidatura empezó a recibir el respaldo popular y se volvió en un dolor de cabeza para los grupos de poder

Se produjo entonces una demolición mediática de Fujimori. No tiene plan de gobierno sino tres palabras sin contenido «Tecnología, honradez y trabajo» y va a arruinar la economía del país, dijeron al unísono canales y diarios. También afirmaron que no tenía equipo técnico y que no sería capaz de hacer frente al terrorismo, porque estaba apoyado por sectores de izquierda, sentenciando que la Fuerza Armada no lo quería. Igualmente, advirtieron que la Iglesia se encontraba en peligro porque el candidato era ateo y porque estaba apoyado por los evangélicos, que iban a sepultar la histórica fe católica del pueblo peruano. Por último, los medios proclamaron el carácter hostil a la gran empresa de la candidatura de Fujimori basándose en que se apoyaba en la red de pequeños empresarios que encabezaba el panadero Máximo San Román.

Fujimori no ganó, galopó. Los votantes querían cambio, rechazaban la corrupción y estaban hartos de los políticos tradicionales. Pedro Castillo del 2021 es el Alberto Fujimori de 1990. Nadie lo vio venir, no tiene el respaldo financiero de los grandes aportantes, los evangélicos y los microempresarios lo apoyan, sus técnicos han demostrado que pueden debatir de igual a igual con los momios de la derecha.

Lo curioso es que enfrenta a la hija del outsider de 1990, respaldada al igual que Vargas Llosa por la elite económica, los medios de comunicación y los políticos fracasados, entre los cuales se encuentra el mismo San Román, hoy convertido en gran empresario.

Keiko Fujimori, como Vargas Llosa, es incapaz de percibir el hambre de cambio y el hartazgo ciudadano del modelo liberal y del sistema político. Quizás habría que recordarle que, como filosofa Pedro Navaja, «quien a hierro mata, a hierro termina».