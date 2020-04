Sólo un tercio de las personas con hemofilia en Perú están diagnosticadas

Dice el activista de la fermen­tación, Sandor Katz, que “aprender a fermentar abre la mente de las personas a la posibilidad de que pueden sustentarse de maneras que no habían explorado todavía, te empodera”. Aplicado a esta nue­va realidad de máximo cuidado de la alimentación y una búsqueda por elevar el sistema inmune, resulta toda una exploración para incluir estos consejos en la comida diaria.

La fermentación es vista desde muchas culturas históricas como la principal forma de preservar los alimentos y mejorar su sabor, esto se ha perdido con el tiempo y las nuevas tecnologías, pues el origen de muchos productos viene de una fábrica con preservantes y conser­vantes artificiales. Solo algunas téc­nicas han sabido mantenerse.

Los alimentos fermentados tienen en su composición cantida­des de cultivos vivos de bacterias y hongos benéficos para mantener en balance los millones de organismos que viven en las paredes de sistema digestivo, esto aparte de desatar la producción de fibra, mantienen el sistema inmune regulado.

Un ejemplo sencillo se aplica en la enogastronomía, pues se debe recordar que, sin la fermentación, nadie sería capaz de disfrutar de una cerveza o de una copa de vino, tomar el yogur de la mañana, los co­reanos no disfrutarían del kimchi, no habría kéfir ni kombucha y tam­poco tendríamos a la salsa de soya.

Un ejemplo sobre la fermentación de los lácteos: Louis Pasteur, uno de los científicos más importantes de la época moderna, demostró que eran microorga­nismos vivos (en la leche, las bacterias) los que causaban los cambios en la leche. Esta es la razón por la que la leche ahora viene “pasteurizada”, un proceso en el que se calienta para eliminar las bacte­rias y extender su vida útil.

En la actualidad, la fermentación se define como un proceso mediante el cual los microorganismos causan un cambio beneficioso en un sustrato orgánico. Se considera que el yogur y el queso están “fermentados”, no “descompuestos”, por­que se emplean microorganismos de for­ma deliberada para generar un cambio beneficioso en la leche, pero las bacterias no son los únicos microorganismos que se usan para la fermentación, también está la levadura (no bacteria) que fermen­ta la masa para el pan y otras preparacio­nes.

En 1909, el Dr. Kikunae Ikeda, el inventor de AJI-NO-MOTO®, aisló el ácido glutámico del kombu, que es un tipo de alga. Él reconoció que el sabor de esta sustancia no era dulce, ácida, salada ni amarga, por lo que le dio un nombre nuevo: “umami”.

La materia prima que se utiliza para hacer Glutamato Monosódico (GMS) es la fuente de azúcar más abun­dante en el área donde se produce. Por ejemplo, en el Sudeste Asiático y Amé­rica del Sur, la fuente tiende a ser la caña de azúcar o la casava, mientras que en Europa y América del Norte la fuente tiende a ser la remolacha o el maíz.

TÉCNICAS BÁSICAS

Si lo que desean es comenzar en el mundo de la fermentación, ya sea para conservar y alargar el tiempo de vida de los alimentos o para explorar nuevos sabores beneficiosos para el cuerpo, hay que tener en cuenta la fór­mula base de la salmuera, o sea, una preparación de agua, sal u otros condi­mentos para la correcta conservación de un alimento.

La receta básica es de un litro de agua, se debe poner 30 gramos de sal, de la mejor sal que se pueda conse­guir, ya sea de mar o el de maras. En un frasco esterilizado de boca ancha, se debe echar cualquier tipo de verdu­ras cortaditas. El frasco se debe cerrar bien y colocar en un lugar oscuro en la cocina y a temperatura ambiente.

Durante este proceso se verán burbujas y cuando ya esté listo para consumir, dejará de burbujear. Esto es entre tres y diez días, todo depende de la verdura y otros factores. A partir de ahí se debe poner en el refrigerador, puede durar muchos meses así, pero hay que cuidar de que no aparezca el moho verde, pues eso indica que esta­ría echado a perder.

Es mejor elegir las verduras más duras como la zanahoria, cebollas, kale, col, coliflor, rábanos, pepinos, entre otros que contengan la menor cantidad de agua posible.

Las cebollas son de las posibilida­des más agradables, pues siempre esta­rán crocantes, es sencillamente cortar en gajos de un centímetro y agregarle orégano, y otras especies más la sal­muera base de agua y sal. Esta prepa­ración puede durar hasta 7 meses en el refrigerador.

Son técnicas básicas que ayuda­rán mucho para aprovechar todos los alimentos, ahorrar y no desperdiciar, ayudar a elevar nuestro sistema in­mune, sobre todo ahora que todos se deben acostumbrar a un nuevo estilo de vida.